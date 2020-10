Die Liebe kam im Sperrgebiet

Nein, einen Edelstein hatte Hans-Joachim Müller bei über 30 Jahren Arbeit im Kalischacht Roßleben nie gefunden. Nur viele Arten Salz, zum Teil in geheimnisvollen blauen und roten Farben. Sein „Schmuckstück“ Brigitte entdeckte er schon früher, vor 61 Jahren, im innerdeutschen Grenzgebiet. Am Donnerstag, 8. Oktober, feierte das Bottendorfer Ehepaar nun diamantene Hochzeit.

Was aber verschlug einen gebürtigen Schönewerdaer wie Müller einst ins Magdeburger-Börde-Dorf Harbke? – „Ich war von 1958 bis 1962 Grenzpolizist“, sagt der 80-Jährige. Und Brigitte, deren Familie nach dem Krieg aus Pommern vertrieben wurde, wohnte damals im Sperrgebiet. „Ich ging mit einer Freundin auf der Straße, er kam vom Kontrollgang – da sprach er mich an“, erinnert sich die 78-Jährige. Ihr gefiel der „blonde, hübsche Mann“, der – wie sich bei den ersten Treffen herausstellte – „doch nicht so ein Draufgänger war, wie mancher im Ort erzählt hatte“. Die Heirat folgte rasch, 1961 kam Tochter Dolores zur Welt.

Verliebt in den blonden, hübschen Grenzpolizisten

Der Dienst an der Grenze sei hart gewesen, aber auch abenteuerlich, erinnert sich Hans-Joachim. Denn die Grenze verlief durch einen Tagebau, war dort gar keine richtige. Bei einer Patrouille stoppte sie ein westdeutscher Zöllner: Die DDR-Grenzer hatten sich verlaufen, standen fünf Kilometer auf BRD-Territorium. „Ich hätte abhauen können, bin aber zurück.“ Und wenn im Tagebau gesprengt wurde, hatte das junge Ehepaar Angst, „dass jetzt der Krieg ausbricht“. Nach Mauerbau und miterlebten Zwangsumsiedlungen im Grenzgebiet waren beide „froh, dass der Dienst zu Ende war“.

Mit seiner Frau kehrte Hans-Joachim in seine Heimat zurück, fuhr ins Kaliwerk ein, wohnte mit seiner Familie in Roßleben, dort bald in einem Neubau. Brigitte arbeitete als Verkäuferin, dann halbtags – als die Söhne Henry (1963) und Hans-Joachim (1970) geboren wurden. „Wir hatten klein angefangen, mit einem Tisch und einem Radio. Und uns Stück für Stück etwas aufgebaut“, sagt Brigitte, die später in die Schuhfabrik nach Wiehe wechselte. Camping war ihr großes Hobby zu DDR-Zeiten, „wo alle irgendwie zufriedener waren, mit dem was sie hatten“, findet sie.

Einschneidend war die Wende. Als das Kaliwerk dichtgemacht wurde, musste auch Hans-Joachim gehen. „Das war bitter.“ Aber immerhin konnte er in Teilrente gehen. Im Neubau nervten plötzlich massive Polizei-Razzien bei den vietnamesischen Nachbarn. „Wir haben uns gut verstanden. Die Beamten hatten ja auch nur eine Stange Zigaretten gefunden. Aber wir waren in Sorge, dass die Polizei mal die Tür verwechselt“, so Brigitte.

Mit der Yamaha zum Einkauf

Das Ehepaar wagte den Neuanfang, kaufte 2002 ein kleines Haus in Bottendorf und baute es zu einem gemütlichen Heim in der Schönewerdaer Straße aus. Auf dem Innenhof glänzen zwei Motorräder. Das größere, eine imposante „Indian“ mit 1300 Kubik, fährt Hans-Joachim. Da er noch im Kaliwerk eine Umschulung zum Kfz-Schlosser gemacht hatte, kommen auch viele aus dem Ort weiterhin zu ihm, wenn etwas an ihren Mopeds zu reparieren ist. Das kleinere Motorrad, eine 125er-Yamaha, gehört Brigitte. „Weil mein Mann kein guter Einkäufer ist, erledige ich meine Wege damit. Es ist ein Stückchen Freiheit“, sagt sie. Fit hält sie sich wöchentlich in der Seniorensportgruppe des Ortes. Dort und auch beim Schwätzchen mit den angenehmen Nachbarn („Das geht immer.“) bleibe sie auf dem Laufenden.

Beide freuen sich auf die Feier am Samstag in Donndorf, sind aber aufgeregt. 35 Leute sollen kommen. Hans-Joachim: „Endlich ist die Verwandtschaft mal wieder beisammen.“ Und die ist groß: Allein Sohn Henry hat neun Kinder. „Und alle gehen einen guten Weg“, sagt der Opa stolz. Mit Hilda hat sich auch die erste Urenkelin eingestellt.

Das gemeinsame große Hobby des Ehepaares ist der riesige Garten am Waldrand. „Da steckt viel Liebe drin“, sagt Brigitte. Ihr Stolz sind die zahlreichen Kirschbäume. Aber einige davon, sie sind über 60 Jahre alt, tragen nur noch wenig. Manche werden brüchig. „Aber wir haben schon lange junge Bäume dazwischen gepflanzt“, betont Brigitte und blickt ihren Mann lächelnd an.