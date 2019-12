„Die Menschen haben mir einen Vertrauensvorschuss gegeben“

Seit rund einem Jahr besteht die neue Landgemeinde Stadt Roßleben-Wiehe. Steffen Sauerbier (SPD), ehemals Bürgermeister der Stadt Roßleben übernahm zunächst als von der Landesregierung Beauftragter die Leitung der Verwaltung, bis er zur Kommunalwahl im Mai auch zum Bürgermeister der neuen Doppelstadt gewählt wurde. Im Gespräch mit der Lokalredaktion zieht er eine Bilanz des Jahres 2019.

Die Landgemeinde ist noch neu, es kann noch nicht alles reibungslos funktionieren. Aber was läuft aus Ihrer Sicht bereits gut?

Ich denke, man merkt, dass wir die Fusion sehr gut und lange vorbereitet haben. Das hat einiges erleichtert. Da gilt der Dank natürlich allen, die an den Vorbereitungen beteiligt waren.

Welche Erfolge konnten Sie im abgelaufenen Jahr verbuchen?

Für mich persönlich war natürlich meine Wahl zum Bürgermeister der Stadt Roßleben-Wiehe ein großer Erfolg. Dass mir 80 Prozent der Wähler ihre Stimme gegeben haben, ist schon etwas Besonderes. Damit haben mir diese Menschen einen Vertrauensvorschuss gegeben. Nun setze ich in Zusammenarbeit mit meiner Stadtverwaltung alles daran, dem auch gerecht zu werden. Mit dem Übergang des Wasserwerks in Wiehe an den KAT haben wir nun einen großen Brocken geschafft. Das war zusätzlicher Verwaltungsaufwand, den andere frisch fusionierte Gemeinden nicht hatten. Ich hoffe, dass wir im Jahr 2020 wieder in normales Fahrwasser kommen, was den Verwaltungsaufwand angeht, weil auch meine Mitarbeiter am Limit angekommen sind.

Wachsen die sechs Ortsteile wie gewünscht zusammen?

Ich finde, dass wir alle vernünftig zusammenarbeiten. Sicherlich gibt es hier und da unterschiedliche Ansichten, aber das ist doch völlig normal, weil es in den alten Strukturen auch unterschiedliche Herangehensweisen gab. Glücklicherweise stehen wir derzeit finanziell ziemlich gut da, was aber nicht bedeutet, dass wir alle Wünsche auf einmal erfüllen können. Ein großes Projekt, von dem die gesamte Landgemeinde profitieren wird, sind unsere Arbeiten am Schloss in Wiehe. Sobald wir dort fertig sind und unsere Vorstellungen umgesetzt haben, wird sich dieses hoffentlich selbst ohne kommunale Unterstützung tragen. Andererseits haben wir gerade in Roßleben einen erheblichen Sanierungsstau bei den Straßen. Da sind wir in den anderen Ortschaften zum Glück schon weiter. ich denke nach wie vor, dass wir vereint viel besser vorankommen, als jeder für sich. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir auf dem Friedhof in Donndorf nun Wasser und Strom anliegen haben, was zuvor viele Jahre nicht möglich war, weil einfach das Geld gefehlt hat.

Wie bewerten Sie die Arbeit im neuen Stadtrat?

Ich denke, alle Fraktionen arbeiten dort gut und konstruktiv miteinander. Das gilt auch für die AfD-Fraktion, die sich an der sachlichen Debatte konstruktiv beteiligt. Ich hätte mir persönlich natürlich gewünscht, dass die SPD-Fraktion ihre sieben Sitze behält, aber mit jetzt sechs Sitzen sind wir gut aufgestellt.

Und was läuft noch nicht so gut?

Leider beschäftigt uns das Thema Ordnung und Sicherheit noch immer sehr. Ich hoffe, dass die erhöhte Präsenz von Ordnungsamt und Polizei einen Effekt haben werden. Es ist einfach traurig, und da wiederhole ich mich gern, dass es immer wieder Leute gibt, denen die Wertschätzung öffentlichen Eigentums abgeht. Die Zerstörung auf dem Schulplatz in Roßleben kurz nach der Eröffnung und das wiederholte Beschmieren der Ortsschilder sind da nur zwei Beispiele. Wenn wir jemanden erwischen, dann soll dieser auch adäquat bestraft werden.

Welche Aufgaben kommen als nächstes auf Sie und die Verwaltung zu?

Wir müssen zusehen, dass wir das Thema Wasserwerk schnellstmöglich vom Tisch bekommen, weil wir auch gezwungen sind bis Ende 2020 sämtliche Satzungen auf dem Gebiet der neuen Stadt Roßleben-Wiehe zu vereinheitlichen. Da wir aus so vielen Gebietskörperschaften eine gemacht haben, ist dahingehend viel Arbeit aufgelaufen. Vor allem sind die Kalkulationen in diesem Zusammenhang nicht ohne. Allerdings haben wir auch nur eine begrenzte Zahl an Mitarbeitern. Deswegen freue ich mich auch, dass zum Januar endlich die Stelle des hauptamtlichen Gerätewarts für unsere Feuerwehren besetzt ist, was ich liebend gern schon viel früher erledigt hätte.

Was wünschen sie sich für das Jahr 2020?

Generell hoffe ich auf mehr Ruhe an der Feuerwehrfront, bin aber guter Dinge, dass sich das mit dem hauptamtlichen Feuerwehr-Gerätewart auch so ergibt. Die engagierten Feuerwehrleute brauchen Unterstützung, die sich durch diese Maßnahme nun noch verbessern wird. Auch hoffe ich, dass wir bald eine Auswertung der Ideenwerkstätten zum Thema Bergbau bekommen, das die Menschen hier sehr interessiert.