Unbekannte brachen mehrere Firmenfahrzeuge in Greußen auf und stahlen hochwertige Technik. (Symbolbild)

Diebe erbeuten Lasertechnik im Wert von über 20.000 Euro in Greußen

Greußen. Firmenfahrzeuge fielen in Greußen Dieben zum Opfer. Die Täter entwendeteten Technik im Wert von über 20.000 Euro.

Donnerstagnacht wurde eine Firma in Greußen Opfer von Dieben. Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Schwarzburger Straße, so die Polizei.

Mehrere Firmenfahrzeuge wurden aufgebrochen, und hochwertige Lasertechnik gestohlen. Der Schaden liegt laut Polizei zwischen 20.000 und 30.000 Euro.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.