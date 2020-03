Diebe haben es auf Kupfer abgesehen

Kupfer-Diebe sind in diesen Tagen im östlichen Teil des Kyffhäuserkreises unterwegs. Ob es Einzeltäter sind oder eine organisierte Bande, die durch die Region zieht, das kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. In diesen Tagen habe es eine Häufung von Fällen gegeben. Der aktuellste Fall laut Polizei am Freitag: Irgendwann zwischen Mittwoch, 4. März, und Donnerstag klauten Unbekannte zwei Kupfer-Fallrohre in Artern von der Rückseite eines Bürogebäudes in der Schlossstraße.

Auch um Kirchen machen die Diebe keinen Bogen. Die Empörung und das Entsetzen von Pfarrerin Lena Burghardt von der Regionalgemeinde Artern-Heldrungen und Manfred Reinhardt vom evangelischen Kirchspiel Wiehe ist groß, wie sie dieser Zeitung sagten. Es sei zwei Wochen her, da rissen Diebe etwa drei Meter Kupfer-Fallrohr an der Nordseite der Marienkirche in Artern ab. Eine Stelle am Turm, die saniert wurde. Angebracht wurde aus Kupfer eine Tropfkante, der einstige Eingangsbereich zur Empore erhielt ein Dach, dazu gehört das Fallrohr. „Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Das ist umso schmerzlicher, weil die Schäden außen an den Kirchen entstanden, da gibt es durch die Versicherung keine Entschädigung. Nur im Inneren. So muss die Kirchgemeinde aufkommen, das Geld ist eh knapp“, sagt die Pfarrerin.

Erst vor wenigen Tagen, in der Nacht von Sonntag zu Montag, wurden mehrere Meter Fallrohre sowie Dachrinnenbögen von der Kirche in Hauteroda abmontiert und gestohlen. Zudem gibt es Beschädigungen. „Das wurde von Gemeindearbeitern auf dem Friedhof schnell entdeckt und gemeldet.“ In Donndorf hatten Kupferdiebe die Alte Kirche im Visier, auch da wurden mehrere Meter Fallrohre abgerissen und mitgenommen. „Auch hier liegt der Sachschaden bei einigen Hundert Euro“, sagt Manfred Reinhardt. Vor etwa drei Jahren verschwanden an der St-Ursula-Kirche in Wiehe etwa zehn Meter Kupferrohre, erinnert er sich.

„In den vergangenen Tagen hat es oft geregnet. Funktioniert die Dachentwässerung nicht, dringt das Wasser ins Mauerwerk ein, verursacht mit der Zeit Schäden. Laut Denkmalschutz müssen Kupferrohre verwendet werden, das hängt auch mit Fördermitteln zusammen“, schildert Lena Burghardt. Sie und Manfred Reinhardt sind auch entsetzt über Sachbeschädigungen, Vandalismus und Diebstähle in und an Kirchen in der Region. Da gab es beispielsweise Farbschmierereien an der Marienkirche, der Schaukasten wurde zerschlagen. „Im vergangenen Jahr rissen Diebe den Opferstock aus der Wand der Bartholomäuskirche in Wiehe. Der Sachschaden war größer als der Geldbetrag darin, es sind Spenden für die Kerzen. Absolut schockierend fand ich, dass Unbekannte an der Kirche die große Fahne der evangelischen Kirche vom Mast holten und zerrissen“, schildert Manfred Reinhardt.

In den vergangenen Tagen waren laut Polizei Diebe auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet von Oldisleben, da verschwanden etwa zehn Meter Kupfer-Fallrohre. Im Dezember wurden auf dem Gelände einer Firma in der Arterner Otto-Brünner-Straße drei Container aufgebrochen und Kupfermaterial entwendet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Artern, Telefon 03466/3610, zu melden.