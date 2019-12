Diebstahl in der Bewährungszeit

Es geht um einen Diebstahl. Der Wert der Beute, fast acht Euro. Kein großes Ding. Aber der Mann, der in einem Einkaufsmarkt erwischt wurde, ist in der Bewährungszeit. Er ist bei Polizei und Justiz kein Unbekannter. Der Mann ist im mittleren Alter, er wohnt im Kyffhäuserkreis, hat einen Job. Der Blick ins Bundeszentralregister zeigt, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen sagte, 14 Einträge. Einige liegen schon einige Jahre zurück. Es ging beispielsweise um Körperverletzung, vor allem um Eigentumsdelikte, auch Leistungserschleichung.

Wegen einer Körperverletzung wurde er wurde er zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt, er legte Berufung ein, die Akte ist nun beim Landgericht. Es gibt also da kein Urteil, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber, wie gesagt, der Mann ist in der Bewährungszeit. Er klaute ein USB-Stick. Den Tatvorwurf gab er zu. Er habe, wie er sagte, aus Geldnot gehandelt. Ein Kumpel haben einen USB-Stick gebraucht, er wollte das Gerät an ihn verkaufen.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen je 30 Euro, also insgesamt 2250 Euro. Die Anzahl der Tagessätze entspricht übrigens, wie der Richter sagte, einer viermonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung, wenn er das Geld nicht zahlen würde. Das Urteil ist rechtskräftig.