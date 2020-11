Digitale Konferenz für Bürgermeister

Zu einer anderthalbstündigen digitalen Konferenz lädt der Landtagsabgeordnete Stefan Schard (CDU) die Bürgermeister Nordthüringens am 1. Dezember um 18 Uhr ein. Zwischen den Gemeinden und Städten im Kyffhäuserkreis und der Landesebene gebe es zurzeit viel zu besprechen: den neuen Landeshaushalt, die Zukunft des kommunalen Finanzausgleichs, zusätzliche Herausforderungen durch die Corona-Pandemie, Änderungsvorschläge zur Kommunalordnung oder bürokratische Belastungen, so der Politiker. Die Konferenz steht allen Ortsteil- und Ortschaftsbürgermeistern sowie weiteren kommunale Mandatsträgern offen – unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit. Anmeldung per Telefon unter: 0361/377 22 01. Dann gibt’s den Einwahl-Link.