Diskussion über fledermausfreundliche Beleuchtung

Der Gemeinderat Gehofen tritt am Montag, dem 23. November, ab 19 Uhr in der Schwesternstation zusammen. Auf der Tagesordnung stehen Beschlüsse über die Vergabe der Umrüstung von 18 Straßenlaternen auf LED im Rahmen des Projektes „Gehofen fledermausfreundlich“. Die nötigen Mittel stammen aus zwei Quellen, was zwei Beschlüsse nötig macht. Zudem informiert der Bürgermeister über Aktuelles im Dorf und die Räte können Anfragen stellen.