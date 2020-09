Heygendorf: Diskussion über Verwendung des Budgets

Die Sportanlage in Heygendorf mit dem Vereinsheim des SV Heygendorf.

Heygendorf. Der Ortschaftsrat Heygendorf debattiert über finanzielle Beteiligung an der Rathaussanierung in Artern.

Der Ortschaftsrat Heygendorf tritt am 15. September, ab 18.15 Uhr, im Sportlerheim des SV Heygendorf zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Beschluss zur Verwendung von 27.463,04 Euro des der Ortschaft Heygendorf zustehenden Anteils an der Neugliederungsprämie für die Sanierung des Arterner Rathauses. Außerdem soll über Veranstaltungen in 2020 und über die weitere Verwendung des Budgets gesprochen werden.