Diskussion um Bad Frankenhäuser Ortsumfahrung geht weiter

Seit vielen Jahren wird über Sinn und Unsinn einer Ortsumfahrung für die Kurstadt diskutiert. In der Bundesverkehrswegeplanung bis 2030 ist die Ortsumfahrung von Bad Frankenhausen als ausgewähltes Straßenbau-Projekt im vordringlichen Bedarf mit einer Investitionssumme von 12,8 Millionen Euro und einer Trassenlänge von 6,7 Kilometern vorgesehen. Die geplante Umfahrung soll zwischen Seehausen und der Kyffhäuser Kaserne von der B 85 in westlicher Richtung abzweigen, südlich der Stadt verlaufen und westlich von Rottleben auf die L 1172 einmünden.

Eine öffentliche Diskussion zur geplanten Umgehungsstraße ist richtig wie notwendig, schreibt Kerstin Setzepfandt in einem Leserbrief zum Thema. Sie vermisst in der aktuellen Diskussion Zahlen, die eine Zunahme der Verkehrsbelastung in Bad Frankenhausen überhaupt belegen. Die „Unstrittigkeit des erhöhten Verkehrsaufkommens“, wie es die Stadtratsfraktion Pro F jüngst beschrieb, hält sie mindestens für zweifelhaft. „Denn addiert mit den neuen Verkehrswegen A 38 und A 71, die den Verkehr wohl mindestens genauso ent- wie belasten können, werden demografische Veränderungen im Landkreis bisher ebenso nicht berücksichtigt, wie die Tatsache, dass Tankstellen, Bäckereien, Cafés, Einkaufsmärkte, Bars und Gaststätten mit einer Umfahrung der Stadt potenzielle Kunden verlieren“, sagt Kerstin Setzepfandt. Insofern unterstütze sie den Bürgerdialog ausdrücklich. Die Umfahrung sollte nur in Anspruch genommen werden, wenn sie auch gebraucht werde.

Kurstadt weist mittlereVerkehrsstärken aus

Die Zahlen des Landesamtes werden seit Jahren an Zählpunkten bei und in Bad Frankenhausen erhoben. Dabei handelt es sich um Durchschnittszahlen für Autos, Krafträder sowie Schwerlastfahrzeuge binnen 24 Stunden an einem Werktag. Demnach gab es bei der letzten Erhebung im Jahr 2019 das größte Verkehrsaufkommen am Zählpunkt Kyffhäuserstraße (B 85) mit 13.736 Autos und 505 Schwerlastfahrzeugen. Dort fließt der Verkehr aus mehreren Richtungen zusammen. Das geringste Verkehrsaufkommen gab es hingegen am August-Bebel-Platz mit 4496 Pkw und 64 Schwerlastfahrzeugen. Gemäß der Einschätzung des Bundesministeriums in der Bewertung zum Bundesverkehrswegeplan 2030 ist gegenwärtig die Ortsdurchfahrt Bad Frankenhausen von mittleren Verkehrsstärken geprägt.

Bezüglich des Verkehrsaufkommens können Vergleichswerte von Verkehrszählungen aus 2010 und 2015 herangezogen werden. Jedoch wurde dabei an weniger Messpunkten in der Stadt gezählt. Ein Vergleich lässt sich an der Rottlebener Straße ziehen. Hier ergab die Zählung 2010 einen Wert von 5039 Fahrzeugen. Im Jahr 2015 waren es hier 4854 Fahrzeuge. Im Jahr 2019 wurden hier 5877 Fahrzeuge gezählt. Am Messpunkt Esperstedter Straße wurden im Jahr 2010 pro Tag 5627 Fahrzeuge gezählt und 2015 waren es dort 4612. Für 2019 weist dieser Zählpunkt 7806 Fahrzeuge auf. Die Steigerung der Verkehrszahlen in den vergangenen zehn Jahren wird also deutlich.

Voraussetzung für eine Ortsumfahrung ist laut Landesamt ist, dass der Bedarf anerkannt wird, also die Absicht zum Bau einer Ortsumgehung in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen und in die Kategorie „Vordringlicher Bedarf“ eingeordnet wurde. Danach werde auf Grundlage grober Kostenschätzungen ein Nutzen-Kosten-Verhältnis ermittelt. Diese Bewertung muss wiederum das Bundesverkehrsministerium anhand diverser Kriterien vornehmen. Von der Planung bis zur tatsächlichen Nutzung einer Ortsumgehung können laut Landesamt zehn bis 16 Jahre vergehen.

Hauptargument istVerkehrszunahme

Die Stadtratsfraktion „Pro Frankenhausen“ setzt sich schon lange für den Bau der Umgehung ein. Die Fraktion ist der Meinung, dass sich der Stadtrat und die Bevölkerung aktiv in diesen Prozess einbringen sollten. Es sei unstrittig, dass mit Inbetriebnahme der Autobahn A 71 der Fahrzeugverkehr in Bad Frankenhausen enorm zugenommen habe. Besonders der Durchgangsverkehr zu den Auffahrten A 71 in Heldrungen und A 38 in Artern belaste mit Lärm und Abgasen die innerörtliche Haupttrasse B 85, Seehäuser Straße, Esperstedter Straße und Kyffhäuserstraße.

„Es handelt sich vorwiegend um Berufspendler sowie Liefer- und Firmenfahrzeuge, die hauptsächlich aus Richtung Sondershausen, Nordhausen und dem Eichsfeld kommen“, sagt Fraktionsmitglied Thomas Richter in einer Mitteilung an die Redaktion. Darin bezieht sich die Fraktion vor allem auf den, aus ihrer Sicht,verkehrsintensivsten Straßenbereich der B 85, die Kyffhäuserstraße, die unmittelbar an der Südgrenze der Kurzone mit Therme und Schlosspark entlang verläuft. Dort befänden sich die meisten Kinder- und Jugendeinrichtungen, wie Kindergarten „Sonnenschein“, Kyffhäuser-Gymnasium, Kurstadtgrundschule, Turnhalle, Freizeitzentrum Domizil, das Paracelsus Bildungswerk sowie diverse Einkaufsmärkte. Die damit verbundenen Gefährdungen, Lärm, starke Abgas- und Feinstaubbelästigungen würden die Anwohner weit über das zulässige Maß hinaus belasten und könnten zu dauerhaften Gesundheitsschäden führen.

Seit April 2016 versuchten Bürgermeister und die anderen Fraktionen mit allen Mitteln das Thema „Ortsumfahrung“ auszubremsen, sagt Pro Bad Frankenhausen. Dabei bringe eine Umgehungsstraße für die Kur- und Erholungsstadt mehr Nutzen als Nachteile, weil sie der Gesundheit der Bürger dient und den Kurstatus langfristig sichere.

Ähnlich argumentiert auch Ingolf Grahmann in seinem Leserbrief. Der Antrag der Stadtratsfraktion Pro Frankenhausen für eine Ortsumfahrung sei zu begrüßen. „Als Kurstadt ist es doch wichtig überörtlichen und nutzungsfremden Durchgangsverkehr aus den innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen heraus zu bekommen und dadurch auch die Wohnqualität zu verbessern“, sagt er.