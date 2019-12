Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diskussion um Satzung für Friedhöfe

Im Stadtrat der Stadt „An der Schmücke“ liegt ein Entwurf der Friedhofssatzung auf dem Tisch. Dazu gab es am Montagabend in der öffentlichen Sitzung des Gremiums eine erste Diskussion. Dabei gab es auch mehrere Anregungen und Bedenken von Ratsmitgliedern. Bürgermeister Holger Häßler erinnerte daran, dass mit Neugliederungen von Kommunen diese in einer Übergangszeit von zwei Jahren eine einheitliche Satzung für alle Ortschaften zu beschließen haben. Das sei bis Ende 2020. Bei allem Diskussionsbedarf sollte man die Zeit fest im Blick haben. Bis Ende Januar sollte es Aussagen von den Ortschaften geben. Man sei zudem im Gespräch mit der Kommunalaufsicht. Zudem müsse es auch noch eine Friedhofsgebührensatzung geben, Voraussetzung dafür sei eine Kalkulation. Und die Frage, in welchem Umfang man die Bürger an den Kosten beteiligt. (igl)