Diskussion zur Friedhofsatzung

Im Haus der Dienste an der Kirchstraße 11 in Voigtstedt tritt am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr der Ortschaftsrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Informationen zur geplanten Anpassung der Friedhofsatzung und Friedhofgebührensatzung in der Stadt Artern, eine Aussprache zur Verwendung des Budgets des Ortschaftsrates und Informationen des Ortschaftsbürgermeisters.