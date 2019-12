Oberheldrungen. Feuerwehrleute an der Schmücke absolvierten erfolgreich Sprechfunkerlehrgang und beteiligten sich an der Typisierungsaktion der Bendelebener Wehr.

Disziplin am Sprechfunkgerät

„Florian Oberheldrungen 40, kommen!“ Äußerst knapp fällt der Funkspruch an die Rettungsleitstelle aus. Mehr ist auch nicht notwendig, wenn eine Feuerwehr sich anmeldet und nun weitere Instruktionen erwartet. Alles andere, wie etwa der Name des Sprechers, ist überflüssig. Das haben die 16 Teilnehmer des Sprechfunkerlehrgangs aus Oberheldrungen, Oldisleben, Hauteroda und Gorsleben gelernt.

„Beim Sprechfunk muss knallharte Funkdisziplin herrschen“, sagt Roger Lemke aus Günserode. „So ein Funkgerät ist kein Telefon, und auf dem Kanal geht es eng zu. Bei Großeinsatzlagen war der Kanal sogar schon manchmal voll. Da hat es große Probleme gegeben“, schildert der Ausbilder.

Aus diesem Grund ist Funkbetrieb so kurz und umfassend wie nötig zu fassen. Am Samstag hatten die Lehrgangsteilnehmer das Gelernte in Praxis und Theorie unter Beweis zu stellen. Gesetzliche Grundlagen, die Physik der Wellenausbreitung, Frequenzen und Reichweiten und Gerätekunde gehörten ebenfalls zur Ausbildung. „Ein Sprechfunkerlehrgang ist die Voraussetzung etwa für Atemschutzgeräteträger“, so Lemke. Nach seiner Auffassung sollte der Sprechfunkerlehrgang, wie der Grundlehrgang, von jedem Feuerwehrmitglied absolviert werden.

Aber ist Analogfunkausbildung nicht für die Katz’, wo im Kreis gerade mit der Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunk begonnen wird? Dies habe keine Auswirkung, stellt Lemke klar. Erstens werde es bis zur Umstellung weiter Analogfunk geben. Zudem sei dieser die Grundlage für den weiterführenden Digitalfunk. Lediglich die Technik sei eine andere. „Wer sich also über Funk verständigen will, der muss auch künftig durch meine Ausbildung“, so Lemke.

Aus Bendeleben kam am Mittag Wehrführer Maik Günther. Die Bendelebener Wehr betreibt einen Typisierungsstützpunkt unter dem Dach des Vereins für Knochenmark- und Stammzellspenden und gibt damit todkranken Leukämie-Patienten Hoffnung. An der Typisierungsaktion beteiligten sich acht Feuerwehrleute.