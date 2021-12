Dorfkümmerer im Kyffhäuserkreis gehen in die nächste Verlängerung

Seit einem Jahr ist Monika Lange Dorfkümmerin in Etzleben, Gorsleben und Hemleben. Zwar bremste in diesem Jahr die Pandemie viele Aktivitäten aus. Aber die Etzlebenerin freut sich auf ein weiteres Jahr, in dem sie den älteren Dorfbewohnern Hilfe anbieten und Veranstaltungen organisieren kann.

Kyffhäuserkreis. Kreisverwaltung: Verhandlungen für neue Jahresverträge laufen. Die Stadt An der Schmücke will 2022 auch Ansprechpartner für ältere Bürger installieren.

Für die Zukunft der vier Dorfkümmerer im Kyffhäuserkreis und damit auch ihre Klientel sieht es gut aus: Die Zeichen ihrer Jahresverträge stehen auf Verlängerung. Das verlautete auf Nachfrage aus der Kreisverwaltung und bedeutet, dass die Arbeit von Alexander Becht (Kyffhäuserland), Angelika Hendrich (Großfurra), Karolin Dietrich (Ortsteile Bad Frankenhausen) und Monika Lange (Etzleben, Gorsleben, Hemleben) auch nächstes Jahr gesichert ist.

Dorfkümmerer sind Ansprechpartner für die Senioren im Ort und ihr Bindeglied zu Bürgermeister und Stadtverwaltung. Sie organisieren Freizeitangebote für die älteren Bürger, sind bei Behördengängen, Besorgungen oder Arztbesuchen behilflich. Ihre Stellen werden über das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ gefördert. 2017 ging der Kyffhäuserkreis als Thüringer Modellprojekt mit der Gemeinde Kyffhäuserland an den Start.

Letzter Neuzugang hat schon viel erreicht

Monika Lange ist unter den Dorfkümmerern im Kreis der letzte Neuzugang und hat seit März 2021 trotz der Corona-Einschränkungen eine beachtliche Bilanz vorzuweisen. Unter anderem erstellte sie Flyer für Zuzügler mit Informationen zum Ort sowie zu Ansprechpartnern, koordinierte im Lockdown Hilfen und Unterstützungsangebote für die ältesten Einwohner, bot Fahrdienste zum Arzt und zu Apotheken an und organisierte nach dem Lockdown regelmäßige Gemeindenachmittage. Auch nach Hemleben und Gorsleben nahm sie Kontakt auf.

Bürgermeister sieht Geld gut angelegt

Etzlebens Bürgermeister Michael Boldt ist voll des Lobes für die große Unterstützung, die er in seiner Dorfkümmerin hat. „Das ist noch mal eine ganz andere Qualität, als wenn solche Aufgaben auf Ehrenamtlichen ruhen“, stellt er fest. Siebzig Prozent beträgt die Förderquote für einen Dorfkümmerer beziehungsweise eine Dorfkümmerin durch das Land. Dreißig Prozent der Kosten muss die Kommune tragen. Etzlebens Bürgermeister sieht das Geld gut angelegt und hofft, dass sich Monika Lange noch lange engagieren kann.

„Wir gehen davon aus, dass die Finanzierung der Dorfkümmerer gesichert ist. Derzeit laufen die Verfahren“, sagt Thomas Kohlschreiber in der Koordinierungsstelle Kyffhäuser der Kreisverwaltung. Die Sorge in Etzleben, ihre Dorfkümmerin könnte Vergangenheit sein, sobald auch die Stadt An der Schmücke nächstes Jahr eine Stelle bewilligt bekommt, wischt er beiseite: „Das ist nicht geplant und auch nicht in unserem Interesse. Etzleben ist zwar klein, darum soll Frau Lange die angrenzenden Ort mit versorgen. An der Schmücke ist aber groß genug, dass die Stadt als Einsatzgebiet für einen weiteren Dorfkümmerer reicht.“