Drei Tage Weihnachtsprogramm in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Am ersten Adventswochenende lädt der Weihnachtsmarkt in Bad Frankenhausen zum Bummel ein.

Noch knapp eine Woche, dann starten die ersten Weihnachtsmärkte in der Region. Endlich wieder Weihnachtsstände, Weihnachtslieder, würziges Gebäck und geselliges Glühweintrinken. In Bad Frankenhausen wird der Weihnachtsmarkt am Freitag (25. November) um 16 Uhr auf dem Markt vor dem Rathaus mit Posaunen und anschließender Begrüßung durch den Bürgermeister in Begleitung der Fliederhoheiten eröffnet.

Programm

Freitag: 16.10 bis 16.30 Uhr Musikalische Unterhaltung mit dem Evangelischen Kirchen- und Posaunen-Chor Bad Frankenhausen/Oldisleben, 16.30 bis 16.55 Uhr Weihnachtsprogramm mit dem Chor der Kurstadt-Grundschule „Musikküsschen“, 17 bis 17.30 Uhr Weihnachtsprogramm der Kindertagesstätte „Wippergärtchen“, 18 bis 22 Uhr Musikalisches zur Weihnachtszeit mit „Schmidters“.

Samstag: 14 bis 14.45 Uhr Regina Ross, 14.45 bis 15.15 Uhr Weihnachtsprogramm der Kindertagesstätte „Sonnenschein“, 15.30 bis 16.15 Uhr Regina Ross, 16.30 bis 17.30 Uhr Wir rufen den Weihnachtsmann und hoffen, dass er viele Geschenke hat, 17.30 bis 18 Uhr Festliches Konzert mit dem Frankenhäuser Frauenchor, 18 bis 22 Uhr Musikalisches zur Weihnachtszeit mit Ingo.

Sonntag: 9.30 Uhr Unterkirche „Start in den Advent“ mit festlicher Andacht & Adventsfrühstück, Marktplatz: 14 bis 15.30 Uhr Musikalisches zur Weihnachtszeit mit Max Schwanethal, 15.30 bis 16 Uhr Auftritt Tanzschule „Tanz & Bewegung Bianca Schadowske“, 16 bis 16.30 Uhr Programm der „Kindervilla“, 16.30 bis 17 Uhr Wir rufen den Weihnachtsmann, 17 bis 18 Uhr Musikalisches mit Max Schwanethal, Schlossplatz: 18 Uhr Advents-Blaulichtgottesdienst mit Pastorin Steffi Wiegleb. Ganztägig: Verkaufsoffener Sonntag rund um den Weihnachtsmarkt (12 bis 18 Uhr). red