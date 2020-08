Drei Termine zum Blutspenden

Die Blutkonserven werden angesichts der Corona-Pandemie und der Sommerferienzeit knapp. Darauf haben Blutspendedienste in letzter Zeit immer wieder hingewiesen. Nun besteht bei drei Terminen im Kyffhäuserkreis die Chance, ein wenig dem Mangel an dem lebensrettenden Saft gegenzusteuern.

Los geht's am Dienstag, dem 1. September in der Gemeinschaftsschule Greußen (Herrenstraße) von 15 bis 19 Uhr mit einem Angebot des Südharzklinikums. Am Donnerstag, dem 3. September bittet das DRK Sömmerda-Artern zum Spenden nach Wiehe. Von 15 bis 18.30 Uhr besteht in der Grundschule (Garnbacher Straße 8) die Chance.

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl bietet derweil am Montag, dem 7. September von 16.30 bis 19.30 Uhr in Bendeleben (Dorfgemeinschaftshaus, Kirchstraße 8) die Möglichkeit zur Blutspende.

Spenden kann jeder ab 18 Jahren. Momentan besteht deutschlandweit ein Mangel an Blutkonserven vor allem bei den Blutgruppen 0 und A.