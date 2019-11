Drei Verbände kümmern sich künftig um Gewässer im Landkreis

Drei Verbände übernehmen künftig die Verantwortung für die Unterhaltung der Gewässer im Landkreis. Außer für Wipper und Unstrut, die vom Freistaat Thüringen unterhalten werden, sind bislang die Gemeinden für Flüsse, Gräben und Bäche zuständig.

Zum 1. Januar sollen die neuen Gewässerunterhaltungsverbände Untere Unstrut/Helderbach, Helbe und Helme/Ohne/Wipper ihre Arbeit aufnehmen. 20 Verbände werden es in ganz Thüringen sein.

Damit will Thüringen auf Wetterextreme wie Starkregen reagieren. „Aufgrund des Klimawandels muss zukünftig mit einer weiteren Zunahme der Hochwasser- und Starkregenereignisse gerechnet werden“, heißt es beim Umweltministerium. Thüringen sei in den vergangenen Jahren von einigen Hochwasser- und Starkregenereignissen mit zum Teil immensen Schäden betroffen gewesen. Dabei habe eine Analyse gezeigt, dass ein Teil der Schäden auf unzureichende Gewässerunterhaltung zurückzuführen ist, erklärte das Umweltministerium. Mit den neuen Gewässerunterhaltungsverbänden soll nun das nötige Fachwissen für alle Fragen um die Gewässerunterhaltung und den Hochwasserschutz aufgebaut werden. 15,5 Millionen Euro stehen den 20 Verbänden dafür jährlich zur Verfügung. Zudem gibt das Land für 2019 und 2020 einmalig 10 Millionen Euro für den Aufbau der Verbände aus.

Auf dem Gebiet des Kyffhäuserkreises werden dann insgesamt drei dieser Verbände aktiv sein. Der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach wird im Wesentlichen für den Altkreis Artern zuständig sein, der Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper für den Nordteil der Kreisstadt Sondershausen und der Gewässerunterhaltungsverband Helbe für den Südteil von Sondershausen, Ebeleben, Helbedündorf und Greußen. Dabei gibt es aber auch Überschneidungen entsprechend der Gewässerverläufe.

Die Verbände wurden nach Gewässereinzugsgebieten gebildet. Das führt dazu, dass teilweise mehrere Unterhaltungsverbände auf dem Gebiet einer Stadt beziehungsweise einer Gemeinde tätig werden. Die Stadt Sondershausen beispielsweise ist gleich in allen drei Verbänden Mitglied.

Die gesetzlichen Aufgaben der Verbände sind die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung, die Erstellung des Gewässerunterhaltungsplans, die Unterhaltung der Deiche und der dazugehörenden Anlagen sowie anderer Hochwasserschutzanlagen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen und die Durchführung des Gewässerausbaus. Die Kommunen bleiben aber weiterhin für die Investitionen, zum Beispiel in Bauwerke, zuständig.

Für das Jahr 2020 rechnet der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach mit Sitz in Sömmerda mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 834.500 Euro, der Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper mit Sitz in Nordhausen mit jeweils 1.056.600 Euro und der Gewässerunterhaltungsverband Helbe mit Sitz in Ebeleben mit 593.600 Euro. Die Einnahmen stammen dabei aus einer Zuweisung des Landes.

Um den Zustand der Verbandsgewässer und -anlagen zu ergründen, führen die von der jeweiligen Verbandsversammlung gewählten Schaubeauftragten des Verbandes eine regelmäßige Verbandsschau durch. Diese soll schwerpunktmäßig einmal im Jahr durchgeführt werden und ist öffentlich. Der Verbandsvorstand bestimmt dabei Ort, Zeit und Gewässerabschnitte für die Schau. Die Mitglieder des jeweiligen Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. Im Vorstand des Helbe-Verbandes und des Verbandes Untere Unstrut/Helderbach sitzen jeweils sieben Personen und im Verband Helme/Ohne/Wipper sind es neun Personen. Zusätzlich setzt jeder Verband einen hauptamtlichen Geschäftsführer, der für die laufende Verwaltung zuständig ist.

Diese Posten werden derzeit ausgeschrieben. Beim Gewässerunterhaltungsverband Helbe ist die Ausschreibungsfrist bereits abgelaufen. Mehrere Bewerbungen liegen vor. In der kommenden Woche würden sie gesichtet. Ob Bewerber sich mehrfach beworben haben, werde sich zeigen, sagte der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende des Verbands, Helbedündorfs Bürgermeister Jörg Steinmetz. Die Befürchtung, dass sich in Anbetracht der Vielzahl an Verbänden und ausgeschriebenen Stellen für Fachpersonal, sich niemand finden würde, sei erst einmal nicht eingetreten, so Steinmetz.

Die Verbände

Dem Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach gehören die Stadt An der

Auf dieser Aufnahme wird der Helderbach zwischen Reinsdorf und Bretleben entschlammt. Foto: Wilhelm Slodczyk

Schmücke, Bad Frankenhausen, Kyffhäuserland, die Stadt Artern, Borxleben, Etzleben, Gehofen, Kalbsrieth, Mönchpfiffel-Nikolausrieth, Oberheldrungen, Reinsdorf, die Stadt Roßleben-Wiehe und die Sondershausen an.

Der Gewässerunterhaltungsverband Helme/Ohne/Wipper umfasst die Stadt An der Schmücke, Bad Frankenhausen, Großenehrich, Helbedündorf, Kyffhäuserland, Sondershausen, Topfstedt sowie Niederbösa, Oberbösa und Trebra.

Zum Gewässerunterhaltungsverband Helbe zählen Abtsbessingen, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Greußen, Westgreußen, Wolferschwenda, Wasserthaleben, Thüringenhausen sowie Großenehrich, Helbedündorf, Sondershausen und Topfstedt.

Entsprechend der Flächengröße der jeweiligen Gemeinde im Verband sind dann auch die Stimmanteile verteilt. Gehört also ein Großteil einer Gemeinde einem Verband an, so hat diese Gemeinde auch ein spürbares Stimmrecht.