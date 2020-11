Drei weitere positive Befunde im Kyffhäuserkreis

Drei weitere Menschen haben sich im Kyffhäuserkreis nachweislich mit Covid19 infiziert. Das teilte das Landratsamt am Samstag mit. Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 83 positiv getestete Personen -- 30 aus dem Altkreis Artern, 53 aus dem Altkreis Sondershausen -- vom Gesundheitsamt betreut. Vier Personen werden derzeit noch stationär behandelt. Am Freitagabend hatte es im Landkreis auch den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben, ein Pflegeheimbewohner in Roßleben war verstorben. Auch an der Gemeinschaftsschule in Oldisleben gab es am Freitagabend noch einen positiven Befund bei einem Schüler. Ein Geschwisterkind gilt als Verdachtsfall. Die Schule bleibt am Montag vorübergehend geschlossen. Am Samstag wurden Vorfälle an zwei bis drei weiteren Schulen bekannt. Wahrscheinlich haben sich Lehrer infiziert, sagte Landratsamtsprecher Heinz-Ulrich Thiele auf Nachfrage dieser Zeitung. Am Sonntagmorgen tagt der Krisenstab, um weitere Maßnahmen zu besprechen. Der Inzidenzwert liegt bei 71,4.