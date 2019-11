Dreifelderhalle für Artern

Voraussichtlich im Sommer 2020 ist Baubeginn für die Dreifelderhalle auf dem Gelände der Arterner Grundschule am Königstuhl. Das sagte Ulrich Thiele, Verwaltungsleiter des Landratsamtes, auf TA-Nachfrage. Er gehe davon aus, dass er noch vor Weihnachten den genauen Zeitablauf in den Händen habe. Man müsse mit einer Bauzeit von etwa zwei Jahren rechnen. Die Finanzierung stehe bereits seit geraumer Zeit, das Land habe sechs Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung gestellt, der finanzielle Eigenanteil, der Kreis ist Bauherr, betrage über zwei Millionen Euro und stehe zur Verfügung.

„Uns ist es wichtig, etwas Vernünftiges für Artern und die Region zu bauen. Eine Dreifelderhalle für den Schulsport sowie für Sportvereine, aber auch für Veranstaltungen der Stadt“, betont Ulrich Thiele.

Man hatte bereits vor einiger Zeit mit den Planungen für den Bau begonnen. Die waren so ausgerichtet, dass es einen Generalauftragnehmer gibt. Da sei alles in einer Hand. Das hatte man bei anderen Schulneubauten im Kreis so praktiziert. „Das Land hat sich gegen diese Verfahrensweise ausgesprochen, um den Mittelstand zu fördern, zudem im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit. Die Arbeiten sind in Losen auszuschreiben. Somit waren Umplanungen nötig – ein Baubeginn in 2019 nicht möglich“, sagte er. Es bleibe beim Standort Grundschule Königstuhl.

Der Kreis plant zudem Umbau und Sanierung der einstigen Borlach-Gemeinschaftsschule, hier sollen Feuerwehrtechnisches Zentrum, Außenstelle des Landratsamtes, Volkshochschule, Musikschule einziehen.