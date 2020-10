Seit drei Jahrzehnten ist Mario Merten selbstständig. Zwei Unternehmen hat er in dieser Zeit aufgebaut. Für diese Leistung wurde er nun von der Industrie- und Handelskammer IHK) Nordthüringen geehrt.

Der gebürtige Rottlebener hat 1990 sein Hobby zum Beruf gemacht, in dem er einen Autohandel in der Euphorie der Wende auf dem Grundstück seiner Großeltern in Rottleben auf die Beine gestellt hat. Aus einer Nebentätigkeit wurde hieraus ab September 1990 ein Haupterwerb.

Berufsbegleitend den Kfz-Technikmeister-Titel erworben

Wenig später konnte er das Nachbargrundstück aus der Insolvenzmasse der LPG erwerben und dort den Autoverkauf mit insgesamt fünf Angestellten ausbauen. Um diesen Betrieb rechtmäßig führen zu können, erwarb er von 1995 bis 1998 berufsbegleitend seinen Kfz-Technikmeister-Titel. „Während meiner Tätigkeit als Autohändler hatte ich auch immer mal wieder Kontakt zu Versicherungsvertretern und habe dann auch solche Geschäfte abgewickelt“ erzählt Merten. Im Jahr 2002 wurde er dann von einem großen Versicherungskonzern als Vertreter geworben und führte zwei Unternehmen parallel. Im Jahr 2003 absolvierte er dann eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und eröffnete sein zweites Büro in Artern. Im Jahr 2008 trennte er sich dann vom Autohandel, indem er die Werkhallen an seinen jetzigen Pächter Janko Lerdon verpachtete. Merten fokussierte sich auf den Versicherungsverkauf. „Das war ganz leicht, weil ich wusste, dass der Autohandel nun in sehr guten Händen ist“, sagt er. Seit 2013 arbeitet Mario Merten auch als freier Versicherungsmakler ohne Bindung an die Produkte eines Konzerns. „Ich verdiene mein Geld nun mit dem Vertrauen meiner Kunden. Das ist immer ein Ansporn“, sagt Merten.

Zusätzlich übt er seit zehn Jahren das Ehrenamt als Ortsteilbürgermeister von Rottleben aus. „Die Schnellebigkeit in diesen Zeiten, lässt kaum zu, sich über diese 30 Jahre Gedanken zu machen. Aber ich bin natürlich stolz auf das Geleistete und freu mich über diese Auszeichnung“, sagt Merten.