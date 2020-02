Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dritter Standort für Schulneubau

Es gibt einen Antrag auf Kreisebene auf Zulassung eines Bürgerbegehrens zur Aufhebung des Kreistagsbeschlusses, in dem davon die Rede ist, dass der Neubau der Kyffhäuserland-Grundschule in Bendeleben entstehen soll. Die Antragsteller sprechen sich für den Neubau in Rottleben aus. Entweder am Seegaer Weg oder einem Alternativgrundstück im Dorf. Letzteres ist aus Sicht von Gemeinderatsmitglied Mario Merten (parteilos) aus Rottleben der Freizeitplatz neben dem Sportplatz.

Merten hatte für die jüngste Gemeinderatssitzung, die Tagesordnung stand fest, einen Antrag formuliert, wonach die Gemeinde dem Kreis dieses Grundstück zur Überprüfung der Bebauung anbieten beziehungsweise zur Verfügung stellen sollte. Doch Merten machte keine Anstalten, damit sein Antrag auf die Tagesordnung kommt. „Da wäre eine Zweidrittel-Mehrheit nötig, ich hatte nicht die Hoffnung, dass diese erreicht wird“, sagte er auf Nachfrage. Der Antrag bestehe weiter. Merten gehe davon aus, dass ihn Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) auf die Tagesordnung der Sitzung im März setzt. „So haben die Ratsmitglieder Zeit, sich mit der Thematik zu beschäftigen“, so Merten. Und er schaut zurück, um nach vorn zu blicken. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Überprüfung der Bebaubarkeit dieses Grundstückes bereits 2017 veranlasst hätten. Leider wurden wir im Gemeinderat erst 2019 über einen möglichen Schulneubau in unserer Gemeinde informiert. Und hätte die Fraktion CDU/Unser Dorf im Gemeinderat die 750 Unterschriften zum Schulneubau in Rottleben nicht ignoriert, würde es jetzt diese Diskussion nicht geben“, sagt Merten. Er legt noch nach: „Sollte es womöglich nicht zum Schulneubau in der Gemeinde kommen, trägt CDU/Unser Dorf die Schuld.“