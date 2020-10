Dunkle Wolken überm Zwergenpfad bei Oldisleben

Über dem Zwergenpfad in Oldisleben brauen sich dunkle Wolken zusammen. Die Zwerge müssen weg. Das hat Forstamtsleiter Uli Klüßendorf jetzt unmissverständlich klar gemacht und dabei auf die Verkehrssicherungspflicht verwiesen. Damit stößt er allerdings auf Widerstand in Oldisleben. „Das lassen wir uns nicht gefallen“, sagt Uwe Landes.

Seit über einem Jahr baut der Waldpädagoge zusammen mit den Kindern vom Kindergarten „Hinze Kidz“ an dem Pfad. Damit will er den Kindern und ihren Eltern den Wald und die Natur nahe bringen. Gemeinsam haben sie am Schützenhaus Gartenzwerge zwischen die Wurzeln von Baumstümpfen gesetzt, die Stuppen mit bemalten Türen, Fenstern und Zäunen verziert und so entlang der Waldwege ein kleines Zwergenland geschaffen. Das hat sich – via Internet – bis weit über die Grenzen Oldislebens herumgesprochen. Körbeweise spendieren Leute Gartenzwerge. „Unser Zwergenpfad ist inzwischen so populär, dass man sogar in der Landeshauptstadt schon davon spricht“, erzählt Uwe Landes.

Dass er das alles nun entfernen soll, sieht der Oldislebener nicht ein. Schließlich sei das mit dem Forst abgesprochen, beruft er sich auf den Revierförster und bat inzwischen Politprominenz um Hilfe.

Der Forstamtsleiter widerspricht: „Die Zwerge haben wir geduldet“, sagt Uli Klüßendorf bei einem Ortstermin. In den Absprachen mit Revierförster Matthias Schenke sei es um einzelne Stuppen gegangen. Doch inzwischen sei das Ganze aus dem Ruder gelaufen. Aus dem einst hundert Meter langen Pfad seien inzwischen drei Kilometer geworden. „Das Ganze hat eine Eigendynamik entwickelt“, räumt Revierförster Schenke ein.

Der Grund, dass die Forstleute jetzt so rigoros durchgreifen, liegt über den Köpfen der Waldbesucher. Dürre Äste, wohin das Auge schaut, und mitten auf dem Weg ein abgebrochener, unterarmdicker Ast mit noch grünem Eichenlaub. „Nicht nur der Umfang des Zwergenpfades, auch der Zustand des Waldes hat sich stark verändert“, räumt Klüßendorf ein. „Wir haben als Thüringenforst darauf zu achten, dass keine Gefahr von unseren Flächen ausgeht“.

Dass zum Sondershäuser Forstamtsbereich die bundesweit trockensten Gebiete gehören und der Wald um Oldisleben einer der am Schlimmsten betroffenen ist, ist kein Geheimnis. „Wir befinden uns aufgrund der letzten drei Trockenjahre in außergewöhnlichen Zeiten. Viele Bäume sind dürr, vor allem die Kronen sind zum Teil stark geschädigt“, sagt Klüßendorf. Grundsätzlich geschehe das Betreten des Waldes auf eigene Gefahr. Werden allerdings Einrichtungen im Wald geschaffen, an denen sich Besucher länger als gewohnt aufhalten, erwachse die Pflicht, Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Pflicht obliege dem Waldbesitzer, in diesem Fall der Landesforstanstalt.

Wo Wald thematisch genutzt werde, beispielsweise der „Musikalische Wanderweg“ bei Sondershausen oder der „Urwaldpfad“ zum Possen, gebe es Vereinbarungen mit den entsprechenden Partnern. „Das sind in der Regel Kommunen oder Vereine. Keine Privatpersonen! Die bekommen dann auch per Vertrag die Verkehrssicherungspflicht übertragen. Das Gebiet müssen sie jedes halbe Jahr kontrollieren lassen und uns das Protokoll vorlegen“, schildert der Forstamtsleiter den Unterschied zum Oldislebener Zwergenpfad. Für diesen müsse im Schadensfall Thüringenforst haften.

Nun hat der Forstamtsleiter eine Frist zur Beräumung gesetzt. Andernfalls werde das Forstamt die Beräumung vornehmen. „Zu dieser Entscheidung gibt es keine Alternative“, stellt Klüßendorf klar und hofft auf Einsicht.