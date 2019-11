Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Edeka-Betreiber bekennt sich zu Artern

Die Diskussion, um eine mögliche Ansiedlung eines Rewe-Marktes hat Wellen geschlagen. Ein Rewe-Markt könnte besonders für den angestammten Edeka-Markt zur Konkurrenz werden, da beide Märkte im gleichen Preissegment angesiedelt sind. Weil einige Mitglieder des Bauausschuss den Edeka-Markt kritisiert hatten, meldet sich nun der Inhaber Michael Lehne zu Wort.

Klaus-Bert Kindinger (Fraktion Sport) vertrat in der Sitzung die Meinung, dass sich der Edeka in Artern nicht gerade anstrenge und entsprechende Konkurrenz das Geschäft beleben könne. Steffen Baumann (CDU) mutmaßte darüber, dass die Immobilie, in die Edeka eingemietet ist, eventuell verkauft werden soll, weshalb es fraglich sei, ob Edeka unter diesen Umständen noch in Artern investieren wolle. „Diese Vorwürfe kann ich so nicht stehen lassen“, sagt Michael Lehne, der neben dem Edeka in Artern als selbstständiger Kaufmann auch noch zwei Edeka-Märkte Sangerhausen sowie jeweils einen in Roßla und in Helbra betreibt. Der Sitz seiner Firma befindet sich aber seit dem Jahr 2000 in Artern. Die Arterner Niederlassung ist also Stammsitz des Unternehmers, wie er betont. Die negativen Aussagen der Ausschussmitglieder würden ihn persönlich treffen, sagt er. „Der Markt in Artern liegt mir am Herzen und es ist blanker Unsinn, dass ich hier nicht mehr investieren möchte“, betont Lehne. Seit dem Jahr 2000 habe er den Laden dreimal umgebaut und mehrere hunderttausend Euro investiert. Erst in diesem Jahr richtete er eine neue Backstation für einen hohen fünfstelligen Betrag im Markt ein. „Wir arbeiten ständig daran, die Qualitätsstandards im Markt zu erhöhen“, sagt Lehne. Dazu gehöre auch die Erweiterung des Spektrums im Markt mit der Einrichtung einer Lotto-Annahmestelle und einer DHL-Paketannahme. Auch sei es ihm wichtig, immer mehr regionale Produkte in den Regalen zu haben. „In diesem Jahr kommt der Kyffhäuser-Honig hinzu und im kommenden Jahr Konserven von Hainich“, sagt Lehne.

Auch wisse er nichts davon, dass der Immobilieneigentümer sich vom Objekt an der Kachstedter Straße trennen wolle. Vielmehr habe dieser erst in diesem Jahr die Zufahrt für die Anlieferung herrichten lassen und Reparaturen am Dach in Auftrag gegeben.