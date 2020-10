Ulrich Stollberg aus Roßleben erlebte den Anschluss des Kreises Artern an Thüringen als Bäckermeister und Leiter der Bäckerinnung. Voller Überzeugung stimmte er für den Beitritt des Kreises zu Thüringen.

In welcher Funktion haben Sie diese spannende Zeit erlebt?

Ich war Bäckermeister mit eigenem Geschäft in Roßleben an der Wendelsteiner Straße und aktiv als Obermeister in der Bäckerinnung des Landkreises Artern. Als Obermeister der Innung hatte ich dann auch viel mit der Handwerkskammer in Erfurt zu tun. Hingegen hatte ich eher weniger mit den Kammern in Halle oder Magdeburg zu tun.

Warum finden Sie es richtig, dass der Altkreis Artern Thüringen beitrat?

Als gebürtiger Naumburger weiß ich, dass auch die Leute dort immer von Thüringen geschwärmt haben. Nach meiner Übersiedlung nach Bad Frankenhausen erlebte ich diese Stimmung auch dort. Auch bei meinen weiteren Stationen in Rottleben, Oldisleben und Roßleben war dies so. Ich habe also unbewusst immer mehr mit Thüringern verkehrt. Jetzt, 30 Jahre später, bin ich noch immer davon überzeugt, dass damals die Entscheidung richtig war.

Dachten nur die Bäcker im Kreis Artern so oder auch die anderen Menschen?

Ich denke, dass auch viele andere Bewohner im Landkreis Artern größere Erledigungen eher in Erfurt als in Halle oder Magdeburg getätigt haben. Auch in meinem Familien- und Bekanntenkreis haben alle mit Überzeugung für den Beitritt zu Thüringen gestimmt. Allerdings gab es anderswo sicherlich auch Menschen, die sich lieber Sachsen-Anhalt angeschlossen hätten.

Nur vier Jahre später, 1994, gab es ja dann auch die Fusion der Kreise Artern und Sondershausen zum Kyffhäuserkreis. Finden Sie diesen Schritt im Rückblick auch noch richtig?

Nach dem Anschluss an Thüringen waren wir Bäcker auch eine der ersten Innungen, die sich mit Sondershausen zusammengetan haben. Wir waren also schon so etwas wie Vorreiter. Natürlich war das damals wieder ein Umbruch nach so kurzer Zeit. Die Gebietsreform aber musste damals kommen und ich denke, dass das Zusammengehen mit Sondershausen richtig war.