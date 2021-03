Ehepaar durch Knallgeräusche geweckt – Zehntausende Euro Schaden bei Brand im Kyffhäuserkreis

Reinsdorf. Bei einem Brand ist in Reinsdorf (Kyffhäuserkreis) hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei hat bereits eine Vermutung, wie das Feuer in der Nacht ausbrechen konnte.

Der Brand einer Garage hat in der Nacht zum Dienstag in Reinsdorf (Kyffhäuserkreis) einen hohen Sachschaden verursacht. Laut Polizei waren ein 52-Jähriger und seine 48-jährige Ehefrau gegen 1 Uhr durch Knallgeräusche aus der als Werkstatt genutzten Garage in der Hauptstraße geweckt worden.

Nachdem der Besitzer die Garage geöffnet hatte, schlugen ihm schon die Flammen entgegen. Das Ehepaar versuchte noch, das Feuer selbst zu löschen, was jedoch misslang.

Die Feuerwehr konnte den Brand kurz vor 3 Uhr unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt.

Am Dienstagvormittag wurden Ermittlungen zur Brandursache vorgenommen. Die Polizei geht nach jetzigem Stand von einem technischen Defekt aus. Vermutlich war das Laden eines Werkzeugakkus mit einem Ladegerät die Ursache. Der entstandene Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

