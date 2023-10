Ehrung für Sondershäuser Autoren

Marty Sennewald aus Sondershausen schreibt an seinem ersten Roman über das Schicksal eines Wehrmachtssoldaten und seiner Stadt.

Sondershausen. Den mit 4000 Euro dotierten Gustav-Regler-Förderpreis erhält am 15. Oktober der Sondershäuser Autor Marty Sennewald.

Den Gustav-Regler-Förderpreis 2023 des Saarländischen Rundfunks (SR) erhält der Sondershäuser Autor Marty Sennewald für seinen Text „Held“. Die Preisverleihung findet an diesem Sonntag, 15. Oktober, im Museum Schloss Fellenberg, in Merzig statt. Dies hatte die Jury bereits im März bekannt gegeben. Der Festakt war aus organisatorischen Gründen vom Frühjahr auf den Herbst verschoben worden.

Marty Sennewald, der nach seinem Studium inzwischen in Berlin lebt, schreibt aktuell an seinem ersten Roman, der von den Feldpostbriefen Herbert Helds handelt, der als 17-Jähriger zur Wehrmacht eingezogen wird. Sennewald hatte die Briefe auf einem Dachboden in Sondershausen entdeckt.

Die Kreisstadt Merzig verleiht alle drei Jahre gemeinsam mit dem Saarländischen Rundfunk in Würdigung von Werk und Lebensgeschichte des Schriftstellers Gustav Regler, zur Anerkennung literarischer Verdienste um interkulturelle und internationale Verständigung sowie zur Förderung junger Autorinnen und Autoren den Gustav-Regler-Preis der Kreisstadt Merzig und den Gustav-Regler-Förderpreis des SR.

Den Gustav-Regler-Preis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, erhält in diesem Jahr die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin und Journalistin Katja Petrowskaja.