Ehrungen und viele warme Worte

Mit „Freude schöner Götterfunke“ am Konzertflügel leitete Organistin Christine Puchta die Festsitzung zum 25-jährigen Vereinsjubiläum im Rathaus ein. Es war der Höhepunkt der Sport-Aktiv-Woche zu 25 Jahren Ballsportverein BSV 94 Artern. Dazu konnten die Mitglieder viele Gäste begrüßen, darunter die Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), Ronny Greschuchna von der Kyffhäusersparkasse, den Präsidenten des Thüringer Basketballverbandes Thomas Fritsche, den Präsidenten des Kreissportbundes Andreas Räuber, den Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen (Linke), Stadträtin Christine Zimmer, Edeka-Chef Michael Lehne und die Vizepräsidentin des Landessportbundes Silke Kraushaar-Pielach.

Die Gäste überbrachten Glückwünsche, Grußworte, Spenden und würdigten die Vereinsarbeit des BSV. Oft kam dabei auch das Bedauern zum Ausdruck, dass es das Streetballturnier nach einem Vierteljahrhundert nun nicht mehr gibt. Andreas Räuber hob in seiner Laudatio das ehrenamtliche Engagement vieler Mitglieder hervor und äußerte die Hoffnung, dass diese tolle Arbeit fortgeführt wird. Immer wieder wurde betont, dass der Verein nur durch seine aktiven und tatkräftigen Mitglieder und treue Sponsoren und Förderer so viel erreichen konnte. Dies wurde durch zahlreiche Auszeichnungen gebührend gewürdigt. Der BSV feierte, sagte Dankeschön und hatte mit einer Bildergalerie, Videoaufzeichnungen, der Ausstellung der Vereinschronik und Pokalen für Gesprächsstoff und so für eine kleine Zeitreise durch 25 Jahre BSV 94 und 25 Arterner Streetbasketball-Turnier gesorgt.

Mit der Ehrennadel des Landessportbundes wurden Caterina Dorsch für langjähriges Wirken als Mitorganisatorin der Arterner Streetbasketball-Turniere und Pressewartin des Vereins und Roland Rückriegel für 20 Jahre technische Leitung der Streetball Turniere und verantwortlicher Leiter der Sparte Volleyball-Breitensport des BSV ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen überreichte Silke Kraushaar-Pielach. Thomas Fritsche zeichnete zudem Michael Jäger für acht Jahre Leitung des Arterner Streetball-Teams und sein ehrenamtliches Engagement für den BSV mit der Ehrennadel des Thüringer Basketballverbandes in Bronze aus. Andreas Räuber ehrte die Vereinspräsidentin des BSV, Sophie Fiebig, für ihr engagiertes Wirken für den Verein und als Übungsleiterin der Vorschulkinder sowie Dominique Weschke für 25 Jahre Schatzmeisterin im Verein. Beide erhielten die Ehrennadel des Kyffhäuser-Kreissportbundes. Für hohe Einsatzbereitschaft als Helferinnen und Helfern von Nichtmitgliedern des Vereins bei den 1. Mai-Turnieren zeichnete der Ehrenpräsident des BSV, Günter Stöckmann, Ulla Laube, Doris Scholz vom Trampelpfad, Petra Szabo, Christine Puchta, Harald Werle, Andreas Ehrig, Mario Selle und Frank Bischoff aus. Mit der Ehrennadel des BSV wurde auch Silke Kraushaar-Pielach geehrt, die als Botschafterin des Weißen Rings mehrfach auf den Arterner Turnieren aufgetreten ist. Die Ehrennadel des Vereins für treue Mitgliedschaft und aktives Wirken in der Volleyballgruppe wurde überreicht an Eberhard Barthel, Christian Käfer, Roland Uhl, Josef Walter und Jugendwart Axel Koch.