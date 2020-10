Eichsfelderin will für den Bundestag kandidieren

Gesamtmitgliederversammlung der Linken in Göllingen mit Wahl der Vertreterinnen und Vertreter für die Aufstellung der Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021. Für den Wahlkreis 189 (Eichsfeld/Nordhausen/Kyffhäuser) will Sigrid Hupach aus dem Eichsfeld ins Rennen gehen.

Sigrid Hupach aus Leinefelde-Worbis will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr für die Partei Die Linke als Direktkandidatin für den Wahlkreis 189 (Eichsfeld/Nordhausen/Kyffhäuserkreis) ins Rennen gehen. Auf der Gesamtmitgliederversammlung der Linken stellte sich die 52-jährige Diplomingenieurin aus dem Eichsfeld am Donnerstagabend in Göllingen vor.