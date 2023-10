Ein Mann zwischen zwei Epochen

Foto: Henning Most

In einer multimedialen Theaterinszenierung wechselt Alleindarsteller David Kramer spielerisch zwischen den Epochen.

Schauspieler David Kramer präsentierte sich ganz in seinem Element, wortgewaltig und mit akrobatischen Einlagen. Bei seinem Ein-Mann-Theaterstück „Im Rausch der neuen Zeit" wird der Bürgersaal der Cruciskirche in Sondershausen zur Berliner Wohnstube, dann wiederum zur Kulisse der Weimarer Republik, untermalt mit Originalfilmaufnahmen aus den 1920-er und 1930-er Jahren. Kramer als Zeitungsreporter Franz Wiesel schwingt dabei zwischen den Welten, vielmehr Epochen denn auf der anderen Seite zeigt sich der Schauspieler als Talkshowmoderator Lukas Krautkrämer in den 2020ern. Über 90 Minuten ist es ein künstlerischer Drahtseilakt, brillant von Kramer gespielt, somit eine kurzweilige Angelegenheit für das Publikum, denn die gesellschaftspolitische Thematik von einst und jetzt ist allgegenwärtig. Eine aufwendige Multimediaproduktion wurde sehenswert und exzellent inszeniert.