Ein Meer aus leuchtend-blauen Sternen

Bad Frankenhausen. Blausterne, so weit das Auge reicht. Daran können sich derzeit Passanten und Spaziergänger im Botanischen Garten in Bad Frankenhausen erfreuen. Zu ihnen gehörten dieser Tage Lina (6) und ihre Mutti Tina Große, die gerade aus dem Kindergarten „Wippergärtchen“ kamen und das schöne Wetter für einen Abstecher in den Park nutzten. Der Botanische Garten gehört zu den Lieblingsorten der Familie Große, die sich an den Bäumen und der im Jahresverlauf wechselnden Blütenpracht erfreuen. „Wir sagen immer die blaue Wiese dazu“, lächelt Tina Große beim Blick auf die zahllosen blauen Sterne im Wiesengrün, die schon bald wieder verschwunden sind und anderen Blüten Platz machen.