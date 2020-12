Ein Relikt aus vergangenen Zeiten

Einen Schädel hat nicht jeder am Haus hängen.

Da sieht man mal, wer mit offenen Augen durch die Gegen läuft: Unser Aushängeschild am dritten Dezembertag befindet sich an der Wand eines Fassbauunternehmens mit über 100-jähriger Tradition – der Firma Schöne Holzverarbeitung Fass- und Bottichbau – Fenster und Türen in Wiehe (Stadt Roßleben-Wiehe). Die Wieheschen wussten das natürlich. Alle eingesandten Lösungsvorschläge waren richtig.

Unser heutiges Rätsel führt wieder in den Westteil des Kreises und zeigt einen nicht ganz alltäglichen Schmuck an der hölzernen Hausfassade. Die Hörner am Schädel wurden von den Bewohnern auch anderweitig genutzt. Überhaupt zählen die Hausbesitzer zu denen, die die Natur und ihre Produkte zu schätzen wissen. Tiere wurden nur zu Festtagen geschlachtet und dann auch vollständig genutzt vom Fleisch bis zum Fell oder eben auch bis zum Horn.