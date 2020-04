Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein schmackhafter Fleischersatz

Die wahrscheinlich bekannteste Morchel ist die Speisemorchel, auch Rundmorchel genannt. Sie ist einer der besten und teuersten Edelpilze. In der Zeit der Apfelblüte – etwa von Anfang April bis Ende Mai – findet man diese delikaten Pilze. Sie bevorzugen kalk- sowie lehmhaltige Auwälder, Seeufer und Parkanlagen mit Eschen und Pappeln oder Obstgärten und humusreiche Wiesen. Schlüsselblumen, Walderdbeeren, Maiglöckchen, Bärlauch und Wildanemonen gehören zu ihren Anzeigerpflanzen. Schon innerhalb von zwei bis drei Tagen sind die Morcheln ausgewachsen, zu etwa zwölf bis 20 Zentimeter großen Fruchtkörpern.

Dort, wo eine Morchel wächst, stehen meistens mehrere Grüppchen. Ihr markantes Aussehen beugt der Verwechslung mit anderen Pilzen vor. Der Hut (unregelmäßig wabig, schwammartig, rundlich, gelb-grau-braun, hohl, brüchig) und der Stiel (weiß-gelb, runzelig, an der Basis verdickt, hohl, zäh) sind miteinander verwachsen. Die Speisemorchel riecht angenehm würzig und überzeugt, trotz ihres milden Geschmacks. In Kombination mit Rind- oder Kalbfleisch, zu Gemüse, Nudeln, in Suppen oder als Fleischersatz sind die Morcheln besonders zu empfehlen. Aufgefädelt und sonnengetrocknet, verliert die Speisemorchel bis zu 90 Prozent ihres Gewichts. Der Geschmack intensiviert sich und der Pilz wird nahezu unbegrenzt haltbar. Als Trockenpilze werden sie gehandelt und saisonal sogar frisch verkauft. Die hohen Preise für Trockenpilze sind somit gerechtfertigt.

Nur für den Eigenbedarf sammeln

Da die Speisemorchel in Deutschland unter Naturschutz steht, sollte sie nur in geringen Mengen für den Eigenbedarf gesammelt werden. Als giftige Doppelgänger zählen die Frühjahrs- und die Riesenlorchel. Stinkmorchel wird kaum jemand zu Speisezwecken sammeln. Andere essbare Morchelarten könnten ebenso mit ihr verwechselt werden. Speisemorcheln werden antivirale, tumorhemmende und verdauungsregulierende Eigenschaften nachgesagt und immunsystemstärkende Wirkungen nachgewiesen, sodass sie in Nepal sogar im Nationalregister der Medizinpflanzen geführt werden. Sie sind kalorienarm und gute Eiweiß- sowie Eisenlieferanten. Zudem sind Speisemorcheln reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.