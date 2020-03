Der Bahnübergang in der Seehäuser Straße (B85) in Bad Frankenhausen soll, wenn wieder in Betrieb, in Richtung stadtauswärts (rechts) zur Stadtrandsiedlung eine Fußgängerquerung haben, zudem entstehe eine Anbindung an die Bushaltestelle.

Bad Frankenhausen: Ein Stück mehr Sicherheit für Fußgänger

Bei einem Verkehrsunfall am 19. November vergangenen Jahres in Bad Frankenhausen wurde ein Fußgänger tödlich verletzt. Es passierte gegen 17.20 Uhr auf der Seehäuser Straße, Teil der B 85. Ein Pkw-Fahrer war laut Polizei stadtauswärts unterwegs, auf Höhe der Liefereinfahrt des Herkules-Marktes überquerte ein Fußgänger die Bundesstraße in Richtung Stadtrandsiedlung. Es kam zum Zusammenstoß, der ältere Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei forderte zur Unterstützung einen Unfallgutachter an. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, hieß es von der Landespolizeiinspektion Nordhausen und der Staatsanwaltschaft Mühlhausen auf Nachfrage dieser Zeitung. Wenige Tage nach dem Unfall hatte es in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates einen Antrag der Fraktion Die Linke gegeben, dass die Stadtverwaltung sich schnellstmöglich einer verkehrssicheren Lösung für die Bewohner der Stadtrandsiedlung und der Kleingärtner zum Überqueren der Bundesstraße annehmen soll. Das Gremium stimmte diesem einstimmig zu. Handlungsbedarf sieht die Fraktion Gemeinsam für Bad Frankenhausen (GFBF) zudem in der Esperstedter Straße zwischen den Wohngebieten Ahornweg/Fliederweg und dem Teichfeld. Es habe, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) berichtete, mit den zuständigen Ämtern und Behörden einen Vor-Ort-Termin in der Seehäuser Straße gegeben. Die Bahnstrecke dort zwischen Bad Frankenhausen und Bretleben ist seit Jahren nicht mehr in Betrieb, es gibt aber eine Reaktivierung. Nutzer ist die Bundeswehr. Der Bahnübergang an dieser Stelle soll mit neuen technischen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet werden. Straße sowie der vorhandene Rad- und Gehweg in östlicher Richtung erhalten Lichtzeichenanlagen und Schranken. Es gebe bereits eine Planung dazu. Die Stadt habe nun die Möglichkeit erhalten, so Strejc, den von ihr angedachten westlichen Fußweg von der Stadtrandsiedlung zur nahe gelegenen Bushaltestelle in die Planungen einzubeziehen und hierfür das erforderliche Planfeststellungsverfahren in der Gesamtmaßnahme durchzuführen. Die besagten Vorhaben könnten in diesem Bereich gleichzeitig verwirklicht werden. Möglicher Baubeginn sei das dritte Quartal kommenden Jahres. Die Kosten für die Fußgängerüberquerungen am Bahnübergang habe die Stadt zu einem Drittel zu tragen, zudem sei ein finanzieller Anteil an Fördermitteln durch das Land möglich. Die Investitionskosten werden auf 50.000 Euro geschätzt. Gleichzeitig könne im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme ein Fußweg von der Stadtrandsiedlung bis zur Bushaltestelle (westliche Richtung) ausgeschrieben werden. Geschätzte Kosten: 35.000 Euro, eine Fördermöglichkeit gebe es derzeit nicht. Der Stadtrat stimmte dem mehrheitlich zu. Die GfBF-Fraktion gab zu bedenken, dass sich die Sicherheit für die Fußgänger der Stadtrandsiedlung in diesem Bereich beim Überqueren der Bundesstraße – auf der anderen Seite ist der Einkaufsmarkt – nicht verbessert habe. Die Stadt habe Fördermittel für die Erneuerung besagter Bushaltestelle in der Seehäuser Straße im Rahmen der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) beantragt. Das Vorhaben soll im kommenden Jahr verwirklicht werden. Der Bahnübergang in der Seehäuser Straße (B 85) in Bad Frankenhausen soll, wenn wieder in Betrieb, stadtauswärts (rechts) zur Stadtrandsiedlung eine Fußgängerquerung haben. Zudem entstehe eine Anbindung an die Bushaltestelle. Foto: Ingolf Gläser