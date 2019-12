Ein weiterer Schritt in Richtung Kläranlage

Freudige Gesichter in Hauteroda: Nun kann auch an den zweiten Bauabschnitt zum Anschluss Hauterodas an die öffentliche Abwasserentsorgung ein Haken gemacht werden. In dreimonatiger Bauzeit kamen in der Hauptstraße auf rund 140 Metern Abwasserkanäle in den Boden sowie die Leitungen der Telekom. Anschließend wurde die Straße asphaltiert und Gehwege gepflastert. „Damit sind wir wieder ein gutes Stück weiter in Hauteroda“, sagte Planer Ulrich Nebel aus Weimar, der den Ort inzwischen seit gut einem Vierteljahrhundert begleitet.

Nach den ersten Arbeiten zum Anschluss Hauterodas an das Klärwerk Linsenstein in Oldisleben durch den Abwasserzweckverband „Thüringer Pforte“ (AZV) hatte sich zwanzig Jahre nichts mehr getan in dieser Angelegenheit. „Jetzt haben wir über 300 Meter Kanal im Boden inklusive der Hausanschlüsse. Was da entstanden ist, kann sich sehen lassen“, sagte der Planer anerkennend bei der offiziellen Straßenfreigabe. Diese wurde feierlich zelebriert mit dem symbolischen Banddurschneiden. Das übernahm Ortschaftsbürgermeister Norbert Eichholz (pl) im Beisein von Vertretern des AZV, der Baufirma Heitkamp sowie Diana Axthelm vom Bauamt der Stadt An der Schmücke.

Eine besondere Herausforderung sei das unterschiedliche Höhenniveau der Grundstückszufahrten gewesen, erinnerte Nebel. Schließlich habe aber alles zur Zufriedenheit der Anwohner bewerkstelligt werden können. Norbert Eichholz sprach den Bauleuten noch einmal seinen Dank aus.

Der Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung bedeutete den Hauterodaern so viel, dass sie dafür ihre komplette Neugliederungsprämie aufbrachten, die der Ort für die Aufgabe seiner Eigenständigkeit und den Zusammenschluss in der Stadt An der Schmücke erhalten hatte.

Für die Stadt ist es die erste Baumaßnahme nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zum 1. Januar 2019 durch den Freistaat. Für die Anwohner werden damit keine Ausbaubeiträge fällig.

Nun folgt im kommenden Jahr noch ein dritter Bauabschnitt.