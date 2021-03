Einblicke für Mädchen in die Politik

Kyffhäuserkreis. SPD-Landtagsfraktion bietet Plätze zum Girls Day am 22. April an.

Die SPD-Landtagsfraktion bietet anlässlich des Girls Day 2021 freie Plätze an. Der Aktionstag findet in diesem Jahr digital statt. Mädchen können einen Einblick in die Politik gewinnen.

„Die Vielfältigkeit der Gesellschaft muss auch in den Parlamenten widergespiegelt werden. Deshalb möchte ich junge Mädchen mit der Teilnahme am Girls Day ermutigen, einen Blick hinter die Kulissen einer Landtagsfraktion zu werfen und so Lust zu bekommen, sich politisch zu engagieren oder in der Politik arbeiten zu wollen“, sagt die Sondershäuser Landtagsabgeordnete Dorothea Marx (SPD).

Anmeldungen sind möglich online unter: www.girls-day.de/@/Show/spd-fraktion-im-thueringer-landtag/ein-tag-in-der-politik-girlsday-in-der-thueringer-spd-fraktion