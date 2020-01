Eine langjährige Bewährungszeit

Der Mann, Herr A., ist noch jung an Jahren. Aber es gibt bereits neun Einträge im Bundeszentralregister. Dabei geht es um Diebstahl, Verstoß gegen das Waffengesetz, Körperverletzung, räuberische Erpressung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Straßenverkehrsgefährdung. Der junge Mann wohnt im Kyffhäuserkreis, eine Berufsausbildung hat er nicht, gelegentlich aber Jobs. Er hatte gesundheitliche Probleme wegen des Rauschgiftmittelkonsums, er war in Behandlung, er zog die Therapie durch – mit Erfolg.

Es gab, wie Richter Gerald Fierenz vom Amtsgericht Sondershausen sagte, gegen Herrn A. drei Tatvorwürfe. Ein Bekannter habe ihn bezichtigt, ihm illegale Rauschmittel gezeigt zu haben. Das habe der Bekannte im Rahmen eines anderen Strafverfahrens ausgesagt. In seiner Wohnung habe Herr A. ihm 50 Gramm Marihuana, 50 bis 100 Ecstasy-Tabletten sowie acht bis zehn Gramm Methamphetamin gezeigt. Daraufhin gab es bei A. eine Durchsuchung seiner Wohnung. Dabei wurden 2,5 Gramm eines Kokaingemisches, ein Elektroschocker, getarnt als Taschenlampe, das Gerät unterliegt laut Richter dem Waffengesetz, sowie über 3000 Euro Bargeld entdeckt.

Der weitere Vorwurf in einem anderen Fall: Hehlerei. Ein Fahrrad wurde gestohlen. Der Dieb, unbekannt. Einige Tage später sah der Geschädigte einen Mann, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Er machte mit dem Handy ein Foto und ging zur Polizei. Die erkannte den polizeilich bekannten Mann, es war Herr A. Wieder gab es bei ihm eine Durchsuchung. Und siehe da. Da war das Fahrrad. Der Besitzer nahm seinen Drahtesel entgegen.

Diebstahlsvorwurf konnte nicht geklärt werden

Nein, das Fahrrad habe er nicht gestohlen, beteuerte der Angeklagte, er habe es von einem Kumpel gekauft, es stand in einer eBay Kleinanzeige. Im Nachhinein wurde ein Kaufvertrag vorgelegt, der Kaufpreis: 300 Euro. Aus Sicht des Gerichts gab es zum Vertrag Ungereimtheiten. Es gab keine Rahmennummer, die Angaben zum Hersteller und zur Rad-Zoll-Größe waren falsch. Da wurde, so der Richter, wohl im Nachhinein was zu Papier gebracht. Dann sei auch noch von einem Kaufpreis von 200 Euro die Rede gewesen. Letztlich habe der Diebstahlsvorwurf nicht geklärt werden können.

Also schaute das Gericht auf die beiden Vorwürfe Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie das Waffengesetz. Es sollte ein Zeuge gehört werden, er kam nicht, gegen ihn wurde ein Ordnungsgeld von 150 Euro ausgesprochen. Der Angeklagte sagte, was da der Kumpel wegen der Betäubungsmittel ausgesagt habe, hätte er sich ausgedacht, die Mengenangaben seien übertrieben gewesen. Okay, es sei die Hälfte gewesen. Diese Aussage akzeptierte das Gericht.

Den anderen Tatvorwurf – Elektroschocker, Kokaingemisch – gab der Angeklagte zu. Das Bargeld sei eine Nachzahlung einer Ausbildungsvergütung gewesen, er habe das Geld aufgehoben für den Führerschein, zudem wollte er in den Urlaub fahren. In der Verhandlung änderte er diese Aussage, es sei so gewesen, dass die Hälfte die Nachzahlung gewesen sei, die andere Hälfte stamme aus Rauschmittelgeschäften.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe, das Geld aus den Rauschmittelgeschäften wurde eingezogen, es kommt in die Staatskasse. A. saß zu der Zeit wegen einer anderen Sache im Gefängnis. Das Gericht sprach sich gegen eine Bewährungszeit aus, das sah das Landgericht mit Blick auf die mittlerweile erfolgreiche Therapie und weil er bereits im Gefängnis saß, anders. Letztlich wurde die Bewährungszeit auf vier Jahre festgelegt, das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Zudem hat der Mann nach Abschluss seiner Haftstrafe 200 Sozialstunden zu leisten.

Gegen das Urteil wurden keine Rechtsmittel eingelegt, es ist rechtskräftig.