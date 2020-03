Bad Frankenhausen soll noch attraktiver werden

In der Kurstadt Bad Frankenhausen setzt man auf Kur, Tourismus und Rehabilitation. Doch man will mehr sein als dies, nämlich eine attraktive Stadt für die Einheimischen und ihre Gäste.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen gestiegen. Über diesen positiven Trend freut man sich natürlich. „Wir als Stadt haben in den vergangenen Jahren schon einiges getan, um sie attraktiver zu machen, die Innenstadt mehr zu beleben. Beispiele sind die Abschaffung der Parkgebühren in der Stadt und: Gastronomen und Händler bezahlen für die Nutzung öffentlicher Flächen vor der Tür bis zu einem bestimmten Umfang keine Gebühr“, schildert es Bürgermeister Matthias Strejc (SPD). Zudem gibt es seit über 25 Jahren in der Stadt einen Gewerbeverein. Auch er hat sich die Belebung der Innenstadt mit großen Buchstaben auf die Fahne geschrieben.

„Doch es ist in Bad Frankenhausen noch mehr nötig und möglich“, betont der Bürgermeister. Die Kur und Tourismus GmbH hat, was Gewerbeverein oder die Stadt selbst nicht konnten, über ein Landesprogramm eine personelle Förderung für ein Citymanagement beantragt. Die Stelle wurde schließlich für zwei Jahre bewilligt und ausgeschrieben. So ist Angelina Schönstedt seit Kurzem die Citymanagerin von Bad Frankenhausen.

Sie wuchs in Udersleben auf, wohnt in Bad Frankenhausen, ist Kauffrau für Tourismus und Freizeit – die Ausbildung machte sie im Hotel Residenz der Stadt – sowie Verwaltungsfachangestellte. Diese Ausbildung absolvierte sie bei der Stadtverwaltung Bad Frankenhausen, wurde übernommen und war etwa ein halbes Jahr im Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung tätig. Nun ist sie Mitarbeiterin der Kur und Tourismus GmbH.

Citymanagerin. Der Blick ist also auf die Innenstadt, das Zentrum gerichtet. „Meine Kernaufgabe ist die Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt. Als Citymanagerin sehe ich mich da als Vermittler und Kümmerer. Als Koordinator, Organisator und Berater für alle Interessengruppen der Stadt. Ganz wichtig ist da natürlich die Kontaktpflege mit dem Gewerbeverein und den Gewerbetreibenden“, schildert die 31-Jährige.

Zu den Aufgaben gehört zudem eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie die Verwirklichung und Begleitung des Projektes Bürgerbus in Bad Frankenhausen, das Projekt soll wie geplant am 2. Juni starten.

Im Rahmen eines Förderprogramms im Zusammenhang mit dem Citymanagement stehen in diesem Jahr 15.000 Euro und im kommenden Jahr 30.000 Euro zur Verfügung. Eine Vergaberichtlinie ist in Arbeit, ein Vergabegremium entscheidet über die Anträge. Dabei geht es beispielsweise, wie der Bürgermeister sagte, um mehr Grün oder Bänke vor den Geschäften, um Veranstaltungen und Aktionen sowie die Gestaltung von Schaufenstern. Die Förderung kann bis zu 50 Prozent betragen. Weitere Möglichkeiten also, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Und natürlich wissen Bürgermeister und Citymanagerin um den Leerstand von Geschäften in der Innenstadt.

Wichtig sind Angelina Schönstedt, wie sie sagt, die Gespräche mit den Gewerbetreibenden. Welche Probleme gibt es, wie kann man helfen? Citymanager gibt es vor allem in den Großstädten, hier aber auch in Quartieren, so sind Vergleiche mit der Kurstadt möglich, positive Erfahrungen übertragbar. Veränderungen wird es nicht von heute auf morgen geben, manche Dinge brauchen Zeit. Und es wird sich zeigen, wie es nach der zweijährigen finanziellen Förderung des Landes fürs Citymanagement weiter geht.

Für Fragen, Hinweise und Anregungen steht Angelina Schönstedt zu den Sprechzeiten im Büro der Stadtverwaltung Bad Frankenhausen zur Verfügung, Rathaus, Markt 1. E-Mail: schoenstedt@bad-frankenhausen.de, Telefon: 034671/7 20 28 oder Mobil: 0162/694 48 50.