Einführungsgottesdienst für Weber und Condoi

Sondershausen. Gottesdienst findet am 1. Advent in der Sondershäuser Trinitatiskirche statt.

Die evangelische Kirchengemeinde Sondershausen lädt am 1. Advent, 28. November, ab 14 Uhr zur Amtseinführung von Pfarrer Karl Weber und Kantor Melchior Condoi in die Trinitatiskirche ein. Pfarrer Weber wurde am 1. September nach dreijähriger Probezeit vom Gemeindekirchenrat bestätigt und gewählt. Damit setzt er seinen Dienst in Sondershausen, Oberspier, Bebra, Jecha-Berka und Badra fort und wird nun offiziell in sein Amt eingeführt. Kantor Condoi ist seit 1. März 2020 als gewählter Kantor in Sondershausen und den Gemeinden der Region Greußen-Großenehrich tätig, die offizielle Einführung steht bisher aber aus und soll nun stattfinden. Aufgrund der neuesten Bestimmungen findet der Gottesdienst als 3G-Veranstaltung statt.