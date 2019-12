Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einheitliche Hundesteuer in der Stadt „An der Schmücke“

Der Stadtrat „An der Schmücke“ hat sich mehrheitlich für eine Änderung der Hundesteuersatzung ausgesprochen. Sie soll ab dem kommenden Jahr gelten. „Es geht in erster Linie nicht darum, mehr Einnahmen zu erzielen, sondern Steuergerechtigkeit in den Ortschaften der Stadt zu schaffen“, betonte Bürgermeister Holger Häßler (pl). Etwa 870 Hunde sind in Heldrungen, Oldisleben, Hemleben, Gorsleben, Bretleben und Hauteroda registriert. Man habe da, wie der Bürgermeister betonte, eine sehr gute Übersicht. Die Steuereinnahmen betragen in diesem Jahr etwa 33.000 Euro.

Im Beschlussantrag wurde ein einheitlicher Steuersatz von jährlich 50 Euro für den ersten, 70 Euro für den zweiten, 100 Euro für jeden weiteren Hund angesetzt. Für den ersten gefährlichen Hund sollen 250 Euro, für jeden weiteren gefährlichen Hund 350 Euro gezahlt werden. Bisher gibt es, was den, ersten, zweiten und dritten Hund anbelangt, in den Ortschaften Heldrungen, Hemleben, Gorsleben und Bretleben einen gleichen Steuersatz von 50, 70 beziehungsweise 100 Euro. In Oldisleben und Hauteroda zahlen die Hundebesitzer weniger. Die Satzungen stammen noch aus einer Zeit, wo man eine selbstständige Gemeinde war. In Oldisleben zahlt man 25 Euro für den ersten Hund, der Beitrag würde sich also verdoppeln, 40 für den zweiten und 60 für den dritten Hund. In Hauteroda will man jeweils 40 Euro für den ersten und zweiten sowie 50 Euro für den dritten Hund. Stadtrat Joachim Pötzschke (SPD), er ist Ortschaftsbürgermeister von Oldisleben, stellte einen Antrag, den Tagesordnungspunkt zu vertagen. Dafür gab es im Gremium keine Mehrheit. Entsprechend der Satzung ist auf Antrag auch eine Befreiung von der Steuer möglich. Wie bei bestimmten Behinderungen, Beispiel Hilfe bei Blinden, sowie bei Sanitäts- und Rettungshunden. Ebenso Therapiehunde sowie Vierbeiner, die die Schäfer für die Bewachung der Herde haben. Die Hälfte der Steuer haben unter bestimmten Bedingungen Jäger zu zahlen. Generell müssen die Hunde außerhalb des Hauses oder des Grundstückes eine gültige und sichtbar befestigte Steuermarke tragen.