Einigung auf 7-köpfiges Festkomitee

Weihnachten wirft seine Schatten voraus und Artern ist Sachen Festkomitee für die Organisation des Weihnachtsmarktes am Ziel angekommen: Auf ihrer Sitzung am Donnerstagabend einigten sich die Mitglieder des Ortschaftsrates mehrheitlich auf ein 7-köpfiges Gremium. Ortschaftsbürgermeister Wolfgang Koenen (Linke) hatte die Zahl von neun Personen in den Raum gestellt, doch das erschien den Ortschaftsräten zuviel, während fünf als zu wenig erachtet wurden. Am Ende fiel die Entscheidung einstimmig auf die vier Ortschaftsratsmitglieder Christian Jordanland (Wir für Artern), Joachim Pfündner (CDU), Frank Meyer (SPD) und Martin Unverricht (Linke), verstärkt durch Kindergartenleiterin Rosemarie Bott, Pfarrerin Lena Burghardt sowie Michael Walter.

Der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr stand in der Kritik: zu wenig Besucher, das Karussell zu klein, der Weihnachtsbaum armselig und lieblos geschmückt. Auch eine Verschiebung auf das dritte Adventswochenende war angeregt worden.

Die Organisation von Festen ist in Artern unterschiedlich geregelt. Während Brunnenfest und Zwiebelmarkt in professioneller Hand liegen, wird der Weihnachtsmarkt von den Vereinen auf die Beine gestellt. Beim Festkomitee sollen nun die Fäden für die Planung des Weihnachtsmarktes sowie des Tages der Vereine zusammenlaufen.

Für die Ausgestaltung von Veranstaltungen oder die Unterstützung freiwilliger Helfer steht Arterns Ortschaftsrat jährlich ein Betrag von 25.000 Euro zur Verfügung. Neben einem Bürgerbudget zur Unterstützung von Bürgerengagement sowie Investitionen in Kulturstätten, wie der Freilichtbühne, fließt auch Geld in den Weihnachtsmarkt. Auf der Ortschaftsratssitzung ging es auch um Prioritäten zur Vergabe.