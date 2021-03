Einrichtung in Hauterode setzt sich für Menschlichkeit und Vielfalt ein

Hauteroda. Die Markus-Gemeinschaft unterstützt eine bundesweite Initiative für Menschen mit Behinderungen.

Die Markus-Gemeinschaft unterzeichnet die Erklärung „Wir für Menschlichkeit und Vielfalt“ und will damit ihr Zeichen gegen politisch motivierte Diskriminierung und Hetze setzen. Ziel der bundesweiten Initiative sei es, gemeinsam für eine offene Haltung und eine offene Gesellschaft zu appellieren und im Superwahljahr 2021 so viele Menschen wie möglich dazu zu bewegen, wählen zu gehen und gegen Hass und Hetze zu stimmen. Die Markus-Gemeinschaft ist seit mehr als 30 Jahren ein Ort der Offenheit und des Miteinanders, an dem Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam leben und arbeiten.

„Heute ist es wichtiger denn je, sich für eine soziale Gemeinschaft und eine Gesellschaft, die auf Offenheit basiert, stark zu machen. Als Einrichtung für Menschen mit Behinderungen haben wir lange gebraucht, um uns aus der Randwahrnehmung herauszuarbeiten und in einen guten sozialen und wirtschaftlichen Austausch in der Region und darüber hinaus zu kommen“, sagt Geschäftsführer Michael Siegmund. Dieser Austausch sei wichtig für die Leitung, aber auch für die Gesellschaft an sich, denn Menschen mit Behinderungen seien ein wesentlicher Teil von ihr und sollten gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen ohne Einschränkungen leben.