Einrichtungen im Kyffhäuserkreis sind vorbereitet auf Schüler bis zur sechsten Klasse

Das Lehrerteam um Schulleiterin Katrin Heckert an der Grundschule Am Königstuhl in Artern freut sich auf die Kinder.

Ab Donnerstag empfangen die Schulen im Landkreis die Klassenstufen 1 bis 6 wieder in voller Stärke. Darauf haben sich die Schulleiter in einer Videokonferenz mit Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) am Dienstag verständigt. Am Mittwoch waren die Pädagogen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Die Lokalredaktion hat nachgefragt.