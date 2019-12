Einsatz von Mehrweggeschirr bei Veranstaltungen

Ob Dorffeste, zu denen Vereine einladen, oder solche Großveranstaltungen wie das Fliederfest, der Kyffhäuser-Berglauf oder der Bauernmarkt, da freuen sich die Veranstalter über viele Besucher. Durch den Einsatz von Einweggeschirr und Einwegbesteck fällt allerlei Müll an. Hier und da quellen dann auch mal Papierkörbe über, was kein schöner Anblick ist. Ordnung zu halten und den Müll zu entsorgen, das ist aus Sicht der SPD-Stadtratsfraktion auch mit einem hohen personellen und finanziellen Aufwand verbunden.

Es gebe, so die Fraktion, Vorreiter-Kommunen und Veranstaltungen, die Mehrweggeschirr einsetzen. Als Beispiele nennen sie Freiburg, Karlsruhe, Nürnberg, den Zwiebelmarkt in Weimar, Berlin-Marathon, Evangelischer Kirchentag. Bei der Großveranstaltung Osterspaziergang im April diesen Jahres in Bad Frankenhausen, um die 13.000 Wanderer waren in der Kyffhäuser-Region unterwegs, kamen erstmals Mehrwegbecher zum Einsatz. Es wurde Pfand erhoben, mancher Besucher behielt ihn als Souvenir, weil er Motive der Region hat. Es habe, so das Resümee der SPD-Fraktion, nach dem Einsatz von Mehrwegbechern, positive Erfahrungen gegeben. Und so gab es einen Beschlussantrag im Stadtrat, der Zustimmung fand, dass die Stadtverwaltung ein Konzept zur Abfallvermeidung und Mülltrennung bei öffentlichen Veranstaltungen – das in Etappen – erarbeiten soll.

Schrittweiser Einsatz

Rein rechtlich seien laut Verpackungsverordnung die Kommunen befugt, Dritte bei der Nutzung ihrer Einrichtungen oder Grundstücke zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen zu verpflichten. Das mache aber nur Sinn, wenn eine solche Vorgaben kontrolliert und die Missachtungen geahndet werden, sagte Angelina Schönstedt, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung der Stadt, bei der Vorstellung des Konzeptes im Stadtrat. Die Bereitschaft von Veranstaltungen und Caterern, Mehrweg einzusetzen, stoße auf organisatorische und finanzielle Probleme. Da gehe es um Anschaffung, Reinigung, Hygiene, Logistik. Hilfreich sei es, wenn der Veranstalter einen Betrieb beauftrage, der für alle Caterer Mehrweggeschirr bereithält und gegebenenfalls vor Ort spült. Auf der einen Seite gehe es um den Einkaufspreis und die Entsorgungskosten des Einweggeschirrs, auf der anderen Seite um Ausgaben für Mietgeschirr, Spülen, Kaution und höheren Personalaufwand.

Angelina Schönstedt sprach auch ästhetische Aspekte an. Speisen und Getränke in Mehrweggeschirr würden von einem Großteil der Besucher von Festen und Veranstaltungen als angenehmer empfunden als Einwegmaterialien. Zufriedene Kunden würden deshalb mehr konsumieren und seien eher bereit, einen Preisaufschlag zu akzeptieren. So die Einschätzung.

Man sollte zunächst einmal eine einheitliche Linie schaffen, betonte die Stadtmarketing-Frau. Und: Stadtverwaltung, Marktbetreiber, Festzeltagenturen, Schausteller und so weiter sollten eng mit der Abfallwirtschaft des Kreises, Landratsamt, zusammenarbeiten. Erster Schritt, das sei eine Idee, wäre eine Teilnehmerbefragung „Mehrwegverpackung im Unternehmen“ im Bereich Gastronomie bei ortsansässigen Lieferdiensten. Ideen beim Thema Nachhaltigkeit seien zum Beispiel vortemperierte Mehrwegverpackungen und recycelbare Pizza-Kartons. Ein weiterer Gedanke sei die Gründung eines innerstädtischen Arbeitskreises, bestehend aus Ordnungsamt, Bauverwaltung, Kulturamt und Marketing, der beratend zur Seite stehe.

Es gehe um den stufenweisen Einsatz von Mehrweggeschirr bei Märkten, Festen und Veranstaltungen. Eine Satzung könne für Veranstaltungen auf öffentlichem Grund Mehrweggeschirr und Abfalltrennung vorschreiben. Ausnahmen könnten in begründeten Einzelfällen zugelassen werden. Natürlich sei klar, so Angelina Schönstedt, dass es beim Thema Einsatz von Mehrweggeschirr sehr viele Fragen gibt, Anschlüsse Strom, Wasser, Abwasser, Fettabscheider, wie viel Geschirr, wie viele Gläser, Pfand in welcher Höhe, Rückgabestelle für gebrauchtes Geschirr, Grobreinigung, Trennung von Speiseresten und Müllresten.

Pilotprojekt unter den renommierten „kleineren“ Veranstaltungen im Vergleich zum Fliederfest und Bauernmarkt könnte der Kyffhäuser-Berglauf am 4. April 2020 sein. Im vergangenen Jahr kamen zu dieser sportlichen Veranstaltung über 2000 Läufer, Mountainbiker, Wanderer.