Einschränkung bei Sprechzeiten

Wegen der Erneuerung der Kommunalsoftware und dazu gehörenden Schulung der Mitarbeiter ist es leider unumgänglich, die Öffnungszeiten der Verwaltung der Gemeinde Kyffhäuserland wie folgt zu beschränken: Donnerstag, 28. November, bis einschließlich Freitag, 6. Dezember, bleibt das Einwohnermeldeamt geschlossen. Am 9. und 10. Dezember ist der Betrieb nur eingeschränkt möglich, um vorherige telefonische Rücksprache wird gebeten. Des Weiteren können in den Ämtern Finanzen, Bauamt, Ordnungsamt und Hauptamt von Montag, 2. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 10. Dezember, zu den Sprechzeiten keine allgemeinen Verwaltungsvorgänge durchgeführt werden. Die Verwaltung bittet in dringenden Fällen um vorherige telefonische Rücksprache. Etwaige Verzögerungen beziehungsweise weitere Schulungen und damit verbundene Verzögerungen der Sprechzeiten werden rechtzeitig auf der Homepage www.kyffhaeuser-land.de bekanntgegeben. Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) bittet im Namen der Verwaltung die Einwohner um Verständnis.