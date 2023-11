Das neue Bürgerhaus an der Einbecker Straße 8 in Artern beherbergt unter anderem die Stadtbibliothek sowie Räume für die Sozialinitiative Thinka und die Lebenshilfe.

Einwohnerversammlung in Artern

Artern. Das Treffen findet am 13. November im Bürgerhaus statt.

Den Montagabend sollten sich Einwohner der Landgemeinde Artern im Terminkalender frei halten: Um 19 Uhr findet am 13. November im Bürgerhaus in der Einbecker Straße 8 eine Einwohnerversammlung zur „Erörterung wichtiger gemeindlicher Angelegenheiten“, wie es von der Verwaltung heißt. Eingeladen sind alle Bürger aus der Salinestadt sowie den Ortsteilen Heygendorf, Schönfeld und Voigtstedt. Mindestens einmal im Jahr soll es in Kommunen eine derartige Inforunde geben. sal