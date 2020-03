Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einzelhändler rüsten sich gegen das Coronavirus

Abstand halten lautet das oberste Gebot. Um das auch den Kunden in den Supermärkten vor Augen zu führen, haben viele Marktleiter im Landkreis Hinweisschilder und Bodenmarkierungen in ihren Filialen angebracht. Auch die Schutzvorkehrungen für die Mitarbeiter wurden erhöht. Hamsterkäufe sind unterdessen weiterhin ein Problem.

Im Edeka-Markt in Artern dienen Getränkekisten als Abstandhalter an der Fleischtheke. Foto: Patrick Weisheit

Michael Lehne ist Chef über insgesamt fünf Edeka-Filialen. Vier davon sind in Sachsen-Anhalt und eine in Artern. In seinem Markt an der Kachstedter Straße in Artern hat er Markierungen auf dem Boden anbringen lassen, die die Kunden darauf hinweisen, Abstand zu halten. Zudem wurde mit Hilfe von Getränkekisten vor der Fleisch- und Käsetheke eine Barriere improvisiert, um die Kunden an den gebührenden Abstand zu erinnern.

„Außerdem haben wir das Café am Bäckerstand im Markt geschlossen und stellen unseren Kunden Desinfektionsmittel gleich am Eingang zur Verfügung“, sagt Michael Lehne. Die Mitarbeiter seien dazu angehalten, sich regelmäßig die Hände zu waschen sowie Theken und weitere Flächen zu desinfizieren. Zum Schutz der Kassiererinnen ließ Lehne am Freitagvormittag Plexiglasscheiben an den Kassen anbringen, um einer Virusübertragung durch Tröpfcheninfektion vorzubeugen. „Ich appelliere an unsere Kunden, sich an die Hinweise zu halten und spreche ein dickes Lob an meine Mitarbeiter für ihre derzeitige Leistung aus“, betont Lehne.

Im Rewe-Markt in Roßleben hat Betreiberin Katja Nehlert im Kassenbereich sie Bereiche für die Kunden in der Warteschlange am Boden markieren lassen. Foto: Patrick Weisheit

Auch Katja Nehlert hat in ihrem Rewe-Markt in Roßleben Vorkehrungen getroffen. Im Kassenbereich ließ sie Abstandsbereiche für die Kunden am Boden markieren und an mehreren Stellen im Markt stehen Hinweisschilder, dass die Kunden 1,5 Meter Abstand zueinander halten sollen. Auch in ihrem Markt sollen zeitnah Vorrichtungen aus Plexiglas an den Kassen zum Schutz der Kassierer montiert werden.

„Auch hier gab es Hamsterkäufe. Besonders gefragt waren Toilettenpapier und Nudeln. Dabei sind wir stets bemüht, Ware zu bekommen. Wir erhalten dreimal die Woche unser Trockensortiment, darunter Nudeln, und regelmäßig auch frische Ware. Toilettenpapier und Küchentücher werden fortlaufend in kleinen Mengen nachgeliefert“, versichert Katja Nehlert. Am Toilettenpapierregal weist ein Schild darauf hin, dass derzeit nur eine Packung pro Kunde verkauft werde.

Im Sondershäuser Edeka im Borntal dürfen sich nicht mehr als 50 Kunden auf einmal aufhalten. Um die Übersicht zu behalten, darf jeder Kunde nur noch einzeln mit einem Einkaufswagen und zwei Meter Abstand den Markt betreten. 50 Wagen stehen bereit. Das werde am Eingang kontrolliert, sagt Marktleiter Dirk Einspänner. „Ich bin froh, dass sich ein Großteil meiner Kundschaft an die Regeln hält“, fügt er hinzu.

Ausreichend Hinweisschilder, die von der Wagenbox bis zu den Theken wurden über die vergangenen Tage bereits angebracht zu sehen. An den Kassen und der Wursttheke gibt es Abstandsmarkierungen auf dem Boden. Die Kassiererinnen werden durch Plexiglasscheiben geschützt.

Der Aufruf zu Hause zu bleiben, hat an anderer Stelle deutlich Wirkung gezeigt. Zum Sondershäuser Wochenmarkt kommen am Freitag nur wenige Kunden. 13 Händler dürfen überhaupt Stände aufbauen. Die neue Allgemeinverordnung gestattet lediglich Lebensmittelhändler und schreibt weitere Auflagen vor, berichtet Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise. Die Stände sind alle mit deutlichem Abstand positioniert, damit sich Kunden in einer Schlange nicht zu nah kommen. Die Händler haben Schilder aufgestellt und weisen auf die Abstandsregeln von 1,50 Meter hin.

Dirk Einspänner hat im Edeka schon in den vergangenen Tagen Hinweisschilder aufgehängt. Foto: Henning Most

Diana Kunert vom Obst-, Gemüse- und Blumenhandel Kunert aus Heldrungen berichtet, dass die Leute sich daran halten und auch untereinander nett und freundlich darauf hinweisen. Dennoch sei die Stimmung betrübt, sagt Marktmeisterin Heidrun Schinköth-Heise. Und freut sich, dass trotz allem so viele Händler angereist sind. „Sie sind schließlich auch gefährdet, wenn sie hier etwas verkaufen“, sagt die Marktmeisterin.