Eltern pflanzen Zuckertütenbaum

Die Eltern der Voigtstedter Schulanfänger dieses Jahres haben am vergangenen Donnerstag eine tolle Idee in Vorbereitung der Einschulung ihrer Kinder auf den Weg gebracht. „Durch die jetzige Situation in Verbindung mit Corona kann das traditionelle Zuckertütenbaumgießen nicht so durchgeführt werden. Für die Voigtstedter Einschüler haben deren Eltern daher einen Zuckertütenbaum im Helmesportpark gepflanzt. Hier können jetzt die kleinen Zuckertüten angehangen und der Baum gegossen werden, damit zu Einschulung gute Zückertütenfrüchte überreicht werde können“, erklärte Ortschaftsbürgermeister Uwe Ratayczak (parteilos). Er bedanke sich ausdrücklich für das Engagement der Eltern und richtet eine Bitte an die Voigtstedter: „Schützt diesen Baum vor mut- und böswilliger Zerstörung im Interesse der Einschüler.“