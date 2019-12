Eltern sollen für Kinderbetreuung mehr zahlen

Nicht ab Januar, aber vielleicht schon ab März kommenden Jahres müssen die Eltern der Sprösslinge, die in den fünf kommunalen Kindergärten der Kernstadt, Ichstedt und Ringleben betreut werden, damit rechnen, dass sie mehr zahlen müssen. Ein Beschlussantrag liegt dem Stadtrat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 6. Februar auf dem Tisch. „Der Sozialausschuss hat sich mit dem Thema beschäftigt, wir haben auch den Elternvertretern aufgezeigt, wie sich die Kosten für die Kindergärten in den vergangenen Jahren entwickelt haben“, sagte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) auf Nachfrage.

Derzeit werden in den fünf Einrichtungen 450 Kinder betreut. „Zieht man Landeszuschüsse, Elternbeiträge und so weiter ab, dann liegt der Anteil, den die Stadt in diesem Jahr zu tragen hat, bei etwa 2,5 Millionen Euro. Das ist viel Geld. Und zwei Zahlen sollten die Eltern proforma auch einmal gehört haben. Die Kosten für die Betreuung der Ein-bis Zweijährigen liegen monatlich je Kind bei 900 Euro, bei denen im Alter zwischen zwei und sechs Jahren bei 550 Euro. Klar, wir werden keine hundertprozentige Kostendeckung von den Eltern verlangen. Das ist doch absolut logisch.“

Seit zehn Jahren bezahlt die Stadt das Mittagessen.

Die Stadt erhebt den Elternbeitrag entsprechend des Einkommens. Diese Staffelung gibt es seit mehreren Jahren. Der Mittelwert, den Eltern zahlen, liegt bei monatlich 155 Euro. Seit dem Jahr 2009, also seit zehn Jahren, ist das Mittagessen für die Kinder frei. Auch künftig soll der Elternbeitrag entsprechend des Einkommens erhoben werden. Bad Frankenhausen habe sich bei den Regularien der Satzung – nicht Beiträgen – an der der Stadt Erfurt orientiert. „Man kann grob sagen, dass sich der Betrag für die Eltern um monatlich etwa 30 Euro im kommenden Jahr erhöht, im Jahr 2021 wären es dann noch einmal 15 Euro. Der entsprechend des Einkommens zu zahlende Höchstbetrag würde im kommenden Jahr bei monatlich maximal 270 Euro bei den Ein- und Zweijährigen liegen, bei den Zwei- bis Sechsjährigen bei 205 Euro“; schildert der Bürgermeister.

2,5 Millionen Euro Zuschuss der Stadt 2019 für die Kindergärten.

Er wisse, dass das wohl nicht hundertprozentig geräuschlos akzeptiert werde. Es sei sich besser gewesen, hätte man in den vergangenen Jahren in kleinen Schritten die gestiegenen Gesamtkosten angepasst – statt in einem großen Schritt. Und wer denke, dass sich mit dem neuen Elternbeitrag, wenn der Stadtrat der Satzung zustimmt, für die Stadt sich der finanzielle Anteil wesentlich verringert, der irre sich, so Strejc. Er sinke im kommenden Jahr um 150.000 Euro und liege dann nicht mehr bei 2,5 Millionen Euro, sondern bei 2,35 Millionen Euro.

Der Stadtrat wird sich in der Sitzung zudem mit der Benutzungssatzung der fünf Kindergärten der Stadt und ihrer Ortsteile beschäftigen. Auch darüber habe man mit Elternvertretern gesprochen. Es gebe noch, wie Strejc sagte, zwei Diskussionspunkte. Zum einen gehe es um die jährliche zweiwöchige Schließzeit der Einrichtung in Ichstedt. Diese soll, das sei der mehrheitliche Wille der Eltern, abgeschafft werden. Der Stadtrat muss nun entscheiden.

Was Öffnungszeiten der Kindergärten betrifft, so habe es eine Umfrage durch Elternvertreter gegeben. Mit dem Ergebnis, dass die Einrichtungen mit Blick auf Arbeitsschichten der Eltern, Beispiel Krankenhaus und Einzelhandel, nicht um sechs Uhr, sondern eine Viertelstunde, also bereits 5.45 Uhr, öffnen. Das habe man bei Bedarf, so Strejc, bereits praktiziert, es müsse aber in einer Satzung geregelt werden.