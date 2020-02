Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eltern sollen für Kindergarten mehr zahlen

Eltern, deren Sprösslinge in Bad Frankenhausen in den Kindergarten gehen, sollten sich darauf einstellen, dass sie künftig monatlich einen höheren Beitrag zahlen müssen. Da kann man schon mal grob 30 Euro einplanen. Die nächste Erhöhung ist dann bereits für das kommende Jahr anvisiert. Sie ist halb so hoch, es sind etwa 15 Euro. Ein entsprechender Beschlussentwurf, Einreicher ist Bürgermeister Matthias Strejc (SPD), ist Thema im Stadtrat. Das Gremium tagt am 6. Februar um 19 Uhr im Rathaus öffentlich. Es hatte eine Kalkulation gegeben, da war von etwa 420 Kindern in den Einrichtungen die Rede.

In der Kernstadt und den Ortsteilen Ichstedt und Ringleben gibt es fünf Kindergärten, sie sind alle in der Trägerschaft der Stadt: Wippergärtchen, Sonnenschein mit Haus 2, dem Zwergenstübchen in der einstigen Grundschule, die integrative Einrichtung Kindervilla sowie in Ichstedt die Kyffhäuserzwerge und Pfiffikus in Ringleben. Seit Beginn des vergangenen Jahres sind Ringleben und Ichstedt Ortsteile der Kurstadt. Um Satzungen anzugleichen, gebe es eine neue Kindergarten-Gebührensatzung, so die Begründung. Beitrag wird nach dem Einkommen der Eltern berechnet „Wie in den vergangenen Jahren auch, gibt es eine Erhebung des Elternbeitrages entsprechend des Einkommens. Bei der Staffelung unverändert ist der Höchstbetrag ab 2556 Euro, den erreichen etwa 55 Prozent der Eltern, 45 Prozent liegen in den unteren Staffelungen“, schildert der Bürgermeister auf Nachfrage. Es gibt eine spezielle Berechnung der Einkommensermittlung. „Wir rechnen hier auch nicht das Kindergeld mit ein, das ist letztlich eine Ersparnis vieler Eltern von etwa 20 Euro.“ Es gibt zwei Gruppen: Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr und Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Wirksamwerden der Elternbeitragsfreiheit. Dazu gibt es ja in Thüringen das neue Kindergartengesetz. Ab dem 1. August 2020 gilt: Statt bisher zwölf sollen die letzten 24 Monate vor der Einschulung beitragsfrei sein. Seit über zehn Jahren bezahlt die Stadt das Mittagessen Im Entwurf der Beitragssatzung ist auch die Verpflegungsgebühr geregelt. Sie erhöht sich von bisher ein Euro auf 1,50 Euro (Frühstück 0,60 Euro, Vesper 0,60 Euro, Getränke 0,30 Euro). Für Ichstedt, die Kyffhäuserzwerge gibt es eine Ausnahme, das Frühstück bringen die Eltern selbst mit, die Pauschale für Getränke und Vesper liegt bei 0,90 Euro. Nun schon seit über zehn Jahren übernimmt die Stadt die Kosten für das Mittagessen in allen Kindergärten. Das sind pro Tag zwei Euro, im Monat also etwa 40 Euro. „Eine weitere Ersparnis für die Eltern“, betont der Bürgermeister. Monatlicher Elternbeitrag für das erste Kind im Alter bis zwei Jahre Bisher: Einkommen der Eltern 1531 bis 1790 Euro, Betreuung des Kindes über acht Stunden: 200 Euro Einkommen über 2556 Euro: 240 Euro Neu: Einkommen der Eltern 1531 bis 1790 Euro, Betreuung bis zehn Stunden, im Jahr 2020 sind es 230 Euro, ab 2021 dann 245 Euro Einkommen über 2556 Euro. Im Jahr 2020 sind es 270 Euro, ab 2021 dann 285 Euro Monatlicher Elternbeitrag für das erste Kind im Alter von zwei bis sechseinhalb Jahre Bisher: Einkommen der Eltern 1531 bis 1790, Betreuung des Kindes über acht Stunden: 135 Euro Einkommen über 2556 Euro: 175 Euro Neu: Elternbeitrag für das erste Kind im Alter von zwei bis zum Wirksamwerden der Elternbeitragsfreiheit Einkommen der Eltern 1531 bis 1790 Euro, Betreuung bis zehn Stunden, im Jahr 2020 sind es 165 Euro, ab 2021 dann 180 Euro Einkommen über 2556 Euro: Im Jahr 2020 sind es 205 Euro, ab 2021 dann 220 Euro Durchschnittliche Elternbeiträge in Kindergärten in Thüringen (Quelle Stadtverwaltung Bad Frankenhausen), es sind einige Beispiele: Hopfgarten 236 Euro Ellrich 195 Euro Bad Sulza 182 Euro Rudolstadt 168 Euro Lauscha 150 Euro Bad Tennstedt 135 Euro Kölleda 125 Euro Ohrdruf 100 Euro Schloßvippach 87 Großheringen 46 Euro