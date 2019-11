Blutspender sind Lebensretter. In einer Festveranstaltung wurde ihnen gedankt.

Empfang für Lebensretter in Erfurt

Alle sieben Sekunden wird irgendwo in Deutschland Blut benötigt. Dafür spenden allein in Thüringen rund 50.000 DRK-Blutspender pro Jahr ihren kostbaren Lebenssaft. Spender kommen auch aus dem Kyffhäuserkreis. Kürzlich wurden engagierte Thüringer Blutspender vom DRK Blutspendedienst, unterstützt durch den DRK-Kreisverband Sömmerda-Artern, zu einer zentralen Blutspender-Ehrungsgala im Parksaal des Erfurter Steigerwaldstadions eingeladen.

Mehr als 500 Thüringer Blutspender und ehrenamtliche Helfer waren der Einladung gefolgt, berichtet der DRK-Kreisverband. Ausgezeichnet wurden Jubiläumsspender, die im vergangenen Jahr mindestens ihre 25. Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz geleistet hatten. Alle Jubiläumsspender aus der Region Sömmerda-Artern brachten es dabei auf 6.630 Spenden und damit auf mehr als 3.300 Liter Spenderblut, das den Patienten in den klinischen Einrichtungen in Thüringen zur Verfügung gestellt werden konnte.

Uwe Theiler aus Schönewerda spendete 185 Mal sein Blut. Hans-Hartmut Barthel aus Helbedündorf kann auf 165 und Sven-Ronny Kratz aus Ichstedt auf 150 Blutspenden blicken.

Der ärztliche Geschäftsführer des DRK Blutspendedienstes, Ralf Knels, bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihr freiwilliges und uneigennütziges Engagement. Als weitere Ehrengäste der Veranstaltung waren der Vize-Präsident des DRK Landesverbandes Thüringen, Gerhard Schneider, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Erfurt, Andreas Bausewein, anwesend. Regionalleiter Nico Feldmann vom DRK Blutspendedienst führte durch das Programm. Zum Auftakt brachte die Kinder- und Jugendgruppe des Karnevalvereins SCC Gelb-Weiß Stocksen mit ihrem Tanzauftritt zu „Mamma Mia“ Schwung in den Parksaal. Die Acappella-Gruppe „Quintense“ begeisterte mit ihrem gesanglichen Können die Galagäste.

Sehr emotional wurde es auf der Bühne, als Marko Schwanebeck seine Geschichte erzählte. Er war im vergangenen Jahr plötzlich an Leukämie erkrankt und konnte durch zahlreiche Bluttransfusionen, die er im Rahmen seiner Behandlung erhielt, gerettet werden. Marko Schwanebeck gab an diesem Tag den zahlreichen Patienten, denen durch engagierte Thüringer Blutspender geholfen werden konnte, stellvertretend ein Gesicht. „Dank ihnen und der Unterstützung seiner Familie stehe er heute hier“, so Marko Schwanebeck.

Im Laufe ihres Lebens sind etwa 80 Prozent aller Deutschen auf eine Blutspende angewiesen. Dennoch spenden gerade einmal drei bis vier Prozent der spendefähigen Bevölkerung Blut.

Hier die Namen der anwesenden Ehrungsspender aus der Region:

25 Spenden:

Annett Rübhagen, Roßleben

Sigrid Schweichler, Donndorf

Kristina Voigt, Wiehe

50 Spenden:

Andreas Dienemann, Bad Frankenhausen

Thomas Herrmann, Bad Frankenhausen

Ilse Lachenmaier, Wiehe

75 Spenden:

Evelyn Eggebrecht, Bad Frankenhausen

Harald Koch, Oberheldrungen

Jens Wiesel, Gorsleben

100 Spenden:

Jutta Körper, Heldrungen

105 Spenden:

Bernhard Schöneberg, Kalbsrieth

110 Spenden:

Andreas Bily, Roßleben

Roland Kammlott, Nausitz

Friedrich Prescher, Roßleben

120 Spenden:

Hartmut Schmid, Wiehe

130 Spenden:

Gottfried Raschke, Bad Frankenhausen

140 Spenden:

Eckhard Lüttich, Roßleben

150 Spenden:

Sven-Ronny Kratz, Ichstedt

165 Spenden:

Hans-Hartmut Barthel, Helbedündorf

185 Spenden:

Uwe Theiler, Schönewerda