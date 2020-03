Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Empört über aufgelöste Doppelmitgliedschaften

Es stand zwar nicht auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung am Samstagabend in Heldrungen. Doch das Thema Doppelmitgliedschaft bewegt in der Heldrunger Feuerwehr die Gemüter, nachdem im Zuge der Gebietsreform eine neue Feuerwehrsatzung für die Stadt An der Schmücke in Kraft trat, in deren Folge alle Doppelmitglieder „entpflichtet“ wurden. Der Frust der freiwilligen Helfer entlud sich in der Diskussion: „Damit zerstört Ihr Wehren. Damit zerstört Ihr die Einsatzbereitschaft“, schimpften die Kameraden in Richtung des kommissarischen Stadtbrandmeisters und warfen den Verantwortlichen Starrsinn vor.

Federführend hatte Harald Schneider 2018 zusammen mit den Wehrleitern die neue Satzung erarbeitet, die nun insbesondere in Heldrungen für Empörung sorgt. Denn betroffen ist auch ihr Gerätewart, der in Oberheldrungen wohnt und auch dort aktives Mitglied der Einsatzabteilung ist. Allerdings auch einige andere, die sich nicht aktiv an den Einsätzen beteiligten. Doppelmitgliedschaften bei der Feuerwehr, möglich am Wohn- und am Arbeitsort, bedeuten für Kommunen Ausgaben etwa hinsichtlich Ausstattung und Versicherung. Schneider wies die Vorwürfe zurück: „29 Mitglieder hatte die Heldrunger Einsatzabteilung Mitte 2019. Davon haben im Jahr davor 17 bei den Einsätzen mitgemacht. Wo waren denn die anderen?“, konterte er. Die Heldrunger fühlen sich übergangen. Auf ihren Einwurf, bei der Auflösung der Doppelmitgliedschaften „alle über einen Kamm geschoren“ zu haben, entgegnete Schneider, dass die Satzung „nicht in Stein gemeißelt“ sei. Dies könne der neue Stadtbrandmeister in Angriff nehmen, der im April gewählt werde. Ilko Hoffmann (parteilos), stellvertretender Bürgermeister der Stadt, sagte zu, das Thema im Stadtrat zu diskutieren. 79 Einsätze hatte die Heldrunger Feuerwehr im abgelaufenen Jahr. Damit sei die Zahl der Einsätze „nicht weiter angestiegen“, hatte zuvor Wehrleiter Stephan Thelemann in seinem Rechenschaftsbericht erklärt. Zusammen mit Aus- und Weiterbildung belaufen sich die ehrenamtlich geleisteten Stunden der Aktiven auf 2500 Stunden, rechnete er vor und dankte den Kameraden, aber auch ihren Angehörigen für Verständnis und Unterstützung.